2 криптовалюти, яких варто уникати на цих вихідних

Оптимістична динаміка на крипторинку викликана, зокрема, зростанням купівельного тиску з боку інвесторів і призвела до перекупленого стану деяких активів, що робить їх ризикованими для торгівлі напередодні вихідних

Нижче представлено дві криптовалюти з високим показником індексу відносної сили (RSI), від торгівлі якими зараз варто утриматися.

Біткоїн (BTC)

Головна монета торгується на рівні близько $111 тис., перевищивши попередній історичний максимум. Проте показники RSI на кількох таймфреймах свідчать про необхідність обережності.

Зокрема, RSI становить 69,28 — на 12-годинному графіку (станом на 23 травня 2025 року) і 74,53 — за останні 24 години.

Як правило, значення RSI понад 70 вказує на перекупленість активу, а показник за 24 години сигналізує про можливий відкат, оскільки тиск покупців починає слабшати.

Зазначимо, що Біткоїн різко виріс і 21 травня та пробив попередній максимум у $109 588, після чого 22 травня встановив новий рекорд — $111 980.

З огляду на високі значення RSI, у разі корекції наступний важливий рівень підтримки — $105 000.

Попри це, Біткоїн і далі приваблює значні інвестиції, оскільки дедалі більше інвесторів розглядають його як потенційний захист на тлі глобальної економічної нестабільності.

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Worldcoin (WLD)

Worldcoin (WLD) також переживає стрімке зростання — за останню добу ціна зросла на 22% і досягла $1544. Однак такий різкий рух вивів RSI у зону перекупленості, особливо на довших таймфреймах: 75,59 (12 годин) та 72,06 (24 години).

RSI, що перевищує позначку 70, вказує на ймовірне короткострокове послаблення імпульсу Worldcoin та потенційну цінову корекцію.

Попри загальний ринковий тренд, зростання WLD було додатково підтримане продажем монет на суму $135 млн, організованим фондом Worldcoin за участі a16z та Bain Capital Crypto. Залучені кошти підуть на розширення бази ідентифікаторів World ID, підтверджених через Orb, та прискорення розгортання мережі ідентифікації у великих містах США.

Важливо: високі значення RSI можуть свідчити про ймовірність корекції, але не є її гарантією. У разі сильного висхідного тренду активи можуть залишатися перекупленими довше, ніж очікувалося. Тому інвесторам варто орієнтуватися не лише на RSI, а й на інші технічні індикатори.

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За матеріалами finbold.com.