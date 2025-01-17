2 криптовалюти з сильним сигналом для купівлі цього тижня

Ринок криптовалют продовжує демонструвати стійкість, а глобальна ринкова капіталізація досягла $3,68 трлн, що означає скромне зростання на 0,6% за останні 24 години. У цьому контексті виділяються дві криптовалюти, які представляють потенційні точки входу для трейдерів та інвесторів, які шукають нові можливості

З 12-годинним середнім значенням індексу відносної сили (RSI) 50,98, кілька активів демонструють сильний потенціал, пропонуючи багатообіцяючі можливості для трейдерів та інвесторів, які орієнтуються в умовах постійної волатильності сектора.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) позиціонує себе як сильну покупку на цьому тижні, спираючись на надійні технічні індикатори та ринковий імпульс.

12-годинний RSI становить 65,82, що значно вище середньоринкового значення 50,98, сигналізуючи про стійкий висхідний рух, залишаючись при цьому нижче рівня перекупленості.

Короткострокові RSI, такі як 15-хвилинний RSI на рівні 72,29 та годинний RSI на рівні 68,7, вказують на постійний тиск з боку покупців, а їхні значення близькі до зони перекупленості.

Такий стійкий інтерес до ADA свідчить про продовження бичачого імпульсу в короткостроковій перспективі, оскільки трейдери активно відкривають позиції, стимулюючи попит до зростання.

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Доповнюючи показники RSI, всі 14 відстежуваних ковзних середніх, від короткострокових експоненціальних до довгострокових простих середніх, класифікують ADA як сильну позицію для купівлі.

Stellar Lumens (XLM)

Stellar Lumens (XLM) стає сильною покупкою, підтримуваною надійними показниками RSI і технічними індикаторами, які сигналізують про стійкий бичачий імпульс.

12-годинний RSI становить 68,65, що значно вище середнього ринкового показника 50,98, відображаючи стійкий висхідний імпульс і залишаючи простір для подальшого зростання.

Короткострокові RSI, включаючи годинний RSI на рівні 61,64 та чотиригодинний RSI на рівні 67,2, підкреслюють постійний тиск з боку покупців, демонструючи активну зацікавленість трейдерів у стимулюванні попиту.

Всі відстежувані ковзаючі середні, від короткострокових експоненціальних до довгострокових простих середніх, вказують на те, що XLM варто купувати.

Хоча RSI надає цінну інформацію про імпульс і потенційні цінові рухи, покладатися виключно на цей індикатор може бути ризиковано.

Комплексний підхід, який включає додаткові технічні інструменти, ринкові тенденції та фундаментальний аналіз, має вирішальне значення для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.

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За матеріалами: Finbold.