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2 криптовалюти з високим потенціалом до зростання

23.05.2025 17:00
Ольга Деркач
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Після відносно спокійного періоду криптовалютний ринок знову набирає обертів. Біткоїн щойно встановив новий історичний максимум (ATH). На тлі оптимістичних сигналів покупці криптовалют шукають найкращі криптовалюти для покупки зараз з вражаючим потенціалом

2 криптовалюти з високим потенціалом до зростання

2 криптовалюти з високим потенціалом до зростання Фото: freepik.com

Aptos (APT)

Aptos (APT) стає однією з найкращих криптовалют, на які варто звернути увагу зараз, завдяки високій швидкості роботи блокчейну та зручному для розробників середовищу.

Ключовим фактором неймовірної продуктивності блокчейну Aptos є інноваційна мова програмування Move та механізм консенсусу AptosBFT. Ці системи забезпечують високу пропускну здатність і низьку затримку, що робить Aptos ідеальною платформою для запуску блокчейн-застосунків, нефунгібельних токенів (NFT) та ігрових застосунків.

Збігаючись з позитивними змінами в просторі Web3, нативний токен Aptos, APT, подорожчав на 3,7%.

Поєднання зручного для розробників дизайну та високої продуктивності робить Aptos однією з найкращих криптовалют, які можна купити зараз.

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Ondo (ONDO)

Ondo (ONDO) широко відомий своїми зусиллями з поєднання традиційних фінансів (TradFi) з технологією блокчейну.

В основі Ondo лежить токенізація RWA, таких як товари, обладнання та нерухомість. Ondo робить ці фінансові послуги доступними в блокчейні.

Окрім розширення RWA в блокчейні, стратегічні партнерства Ondo зміцнили його ринкові позиції. Співпраця з такими фінансовими гігантами, як Mastercard, JP Morgan та BlackRock, підвищила авторитет Ondo та розширила його вплив у фінансовому секторі.

По суті, Ondo виділяється як привабливий вибір для покупців, які шукають найкращі криптовалюти з експозицією до зростаючого сектору RWA.

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Джерело: Disrupt Africa.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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