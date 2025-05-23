2 криптовалюти з високим потенціалом до зростання

Після відносно спокійного періоду криптовалютний ринок знову набирає обертів. Біткоїн щойно встановив новий історичний максимум (ATH). На тлі оптимістичних сигналів покупці криптовалют шукають найкращі криптовалюти для покупки зараз з вражаючим потенціалом

Aptos (APT)

Aptos (APT) стає однією з найкращих криптовалют, на які варто звернути увагу зараз, завдяки високій швидкості роботи блокчейну та зручному для розробників середовищу.

Ключовим фактором неймовірної продуктивності блокчейну Aptos є інноваційна мова програмування Move та механізм консенсусу AptosBFT. Ці системи забезпечують високу пропускну здатність і низьку затримку, що робить Aptos ідеальною платформою для запуску блокчейн-застосунків, нефунгібельних токенів (NFT) та ігрових застосунків.

Збігаючись з позитивними змінами в просторі Web3, нативний токен Aptos, APT, подорожчав на 3,7%.

Поєднання зручного для розробників дизайну та високої продуктивності робить Aptos однією з найкращих криптовалют, які можна купити зараз.

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Ondo (ONDO)

Ondo (ONDO) широко відомий своїми зусиллями з поєднання традиційних фінансів (TradFi) з технологією блокчейну.

В основі Ondo лежить токенізація RWA, таких як товари, обладнання та нерухомість. Ondo робить ці фінансові послуги доступними в блокчейні.

Окрім розширення RWA в блокчейні, стратегічні партнерства Ondo зміцнили його ринкові позиції. Співпраця з такими фінансовими гігантами, як Mastercard, JP Morgan та BlackRock, підвищила авторитет Ondo та розширила його вплив у фінансовому секторі.

По суті, Ondo виділяється як привабливий вибір для покупців, які шукають найкращі криптовалюти з експозицією до зростаючого сектору RWA.

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Джерело: Disrupt Africa.