3 криптовалюти, які мають реальну цінність та готуються до злету

На тлі відновлення крипторинку увага інвесторів зміщується до проєктів із реальною цінністю та зростаючим попитом. Серед найбільш перспективних криптовалют багато експертів відзначають Qubetics, Tron та Toncoin

Tron (TRX): блокчейн для стабільної передачі вартості

Tron залишається одним із найефективніших блокчейнів завдяки швидкості, низьким комісіям та поширенню в країнах, де доступ до традиційного банкінгу обмежений. Його інфраструктура широко використовується, зокрема, для переказів, ігор, медіаплатформ та моделей розподілу доходу на основі смартконтрактів.

Tron працює на делегованому механізмі консенсусу proof-of-stake і показує високі обсяги щоденних транзакцій. Нещодавно було подано заявку на запуск ETF для TRX, що може підвищити інтерес з боку інституційних інвесторів. Екосистема також посилюється через DeFi-сервіси JustLend і JustStables.

Toncoin (TON): Web3 у Telegram

Toncoin створює блокчейн-шар безпосередньо в Telegram — платформі з понад 900 млн активних користувачів. Люди вже можуть здійснювати транзакції, отримувати чайові, купувати рекламні послуги та NFT-імена прямо в месенджері без зовнішніх гаманців чи розширень.

Читайте також: Скільки людей у світі мають криптовалюти у 2025 — головні цифри

TON масштабований завдяки шардінгу (розподіл даних між кількома частинами мережі — Sharding) та динамічній валідації блоків. Розробники отримують підтримку через спеціальні фонди, а нові можливості для стейкінгу залучають нових валідаторів. Такий рівень інтеграції створює передумови для масового впровадження Web3.

Qubetics ($TICS): токенізація реальних активів

Qubetics розробляє мультиланцюгову платформу для токенізації фізичних активів, таких як нерухомість, контракти, інтелектуальна власність та майбутні грошові потоки. Завдяки сумісним смартконтрактам і API платформа дозволяє підприємствам та приватним особам створювати токени, торгувати ними та залучати капітал у децентралізованому середовищі.

Рішення вже працює на Ethereum, Solana, BNB Chain та Avalanche, а також має AI-модуль перевірки даних та інструменти для відстеження активів у режимі реального часу. Проєкт активно залучає розробників і партнерів у сфері комплаєнсу, токенізованих угод і цифрового ескроу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн може досягнути $135 000 вже цього тижня — аналітик

Сатоші, як найменша одиниця Біткоїна, може зникнути — Джек Дорсі

Біткоїн обігнав Google і став 6-м за величиною активом у світі

За матеріалами financefeeds.com.