2 монети, які можуть перетворити $10 на $1000: прогноз

Data Network і ZetaChain потрапили до добірки криптовалют, які теоретично можуть зрости у 100 разів. Такий сценарій перетворив би вкладені $10 на $1000, однак строки його реалізації не визначені

На тлі втрати крипторинком понад $220 млрд капіталізації від початку жовтня увагу привернули два невеликі проєкти — Data Network (DATA) та ZetaChain (ZETA). Добірку сформували за допомогою ШІ, який виділив їх через невелику капіталізацію та напрями розвитку.

Data Network працює над збиранням, перевіркою й обробкою людських даних для навчання моделей штучного інтелекту. Станом на 20 жовтня DATA коштував близько $0,142, втративши понад 24% за місяць. Капіталізація становила приблизно $51,5 млн, а добовий обсяг торгів зріс майже на 65% — до $24,6 млн.

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ZetaChain розвиває блокчейн для взаємодії різних мереж і роботи універсальних смартконтрактів. Його капіталізація становила близько $68,08 млн, добовий обсяг торгів — $4,02 млн. За попередні 30 днів ZETA подорожчав на 7,22%.

За незмінної кількості токенів в обігу стократне зростання ціни означало б капіталізацію близько $5,1 млрд для DATA та $6,8 млрд для ZETA. Водночас низька ціна токена сама собою не свідчить про потенціал: важливі ліквідність, пропозиція та майбутні розблокування.

Редакція PSM звертає увагу, що зростання у 100 разів є спекулятивним сценарієм, а не гарантованим результатом. Для інвесторів в Україні додаткове значення мають комісії та валютний курс: за вкладення $10 витрати на операції можуть забрати помітну частину суми. Невеликі криптоактиви також несуть ризик втрати всіх вкладених коштів.

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Джерело: Finbold.