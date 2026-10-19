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Аналітики назвали криптовалюту з найбільшим потенціалом зростання

19.10.2026 10:10
Микола Деркач

Криптовалюта Hyperliquid (HYPE) очолила рейтинг цифрових активів за оптимізмом аналітиків, випередивши Біткоїн, Ethereum та Solana. Попри загальне падіння крипторинку, експерти допускають подорожчання HYPE до $100–120. Однак технічні показники свідчать, що актив поки залишається під тиском продавців

Аналітики назвали криптовалюту з найбільшим потенціалом зростання

Фото: chatgpt.com

Чому аналітики виділили HYPE

За даними дослідження ринкових настроїв від 18 жовтня 2026 року, Hyperliquid отримав найвищий показник оптимізму серед восьми великих криптоактивів — +2,3 стандартного відхилення.

Для порівняння, BNB набрав +1,5, Solana — +1,3, а Біткоїн і Cardano — по +1,2. XRP отримав +1,1, Ethereum — +0,6, а Uniswap — +0,5.

Такий рейтинг відображає очікування аналітиків, а не гарантовану прибутковість криптовалют.

Головною перевагою HYPE є економічна модель платформи Hyperliquid — децентралізованої біржі, яка спеціалізується на торгівлі безстроковими ф’ючерсами.

Частину доходів від торговельних комісій платформа спрямовує до фонду Assistance Fund, який викуповує HYPE на відкритому ринку.

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Скільки може коштувати Hyperliquid

До середини жовтня загальна сума викупу HYPE сягнула приблизно $1,26 млрд.

Додатковим джерелом фінансування програми стали доходи від резервів у стейблкоїні USDC. Перший відповідний платіж становив близько $14,58 млн.

Зростання попиту вже позначалося на ціні активу. Від початку серпня до вересневого максимуму HYPE подорожчав приблизно на 94% — із $50 майже до $97. Згодом котирування знизилися.

Станом на 18 жовтня криптовалюта торгувалася поблизу $77,51. Досягнення $100 означало б зростання приблизно на 29%, а $120 — майже на 55%.

Що може завадити зростанню

Попри оптимізм аналітиків, технічна картина залишається неоднозначною.

HYPE торгувався нижче 50-денної ковзної середньої на рівні $85,96, але вище 200-денної — $63,65.

Індекс відносної сили RSI становив 36,94, що свідчить про послаблення імпульсу зростання.

Повернення вище $85,96 може покращити перспективи активу. Водночас падіння до $63,65 означатиме посилення ризику подальшої корекції.

Ще одна загроза — скорочення торговельної активності. Менші обсяги операцій означатимуть нижчі комісійні доходи, а отже, менше коштів для викупу HYPE.

На думку редакції PSM, Hyperliquid вирізняється серед криптопроєктів завдяки механізму викупу активу за рахунок реальних доходів платформи. Проте залежність від торговельної активності робить цю модель вразливою до тривалого спаду крипторинку. Тому навіть високі оцінки аналітиків не усувають ризику падіння ціни.

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Джерело: Finbold. 

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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