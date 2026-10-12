Криптотрейдер заробив $1 млн за день на цій криптовалюті

Анонімний криптовалютний трейдер менш ніж за 24 години отримав понад $1 млн нереалізованого прибутку завдяки одній угоді. Для цього він використав кредитне плече та зробив ставку на зростання маловідомого токена STRK, вартість якого різко підскочила на тлі новин про розвиток блокчейну Starknet

Трейдер створив новий криптогаманець 10 жовтня 2026 року та відкрив велику позицію на біржі безстрокових ф’ючерсів Hyperliquid.

Як трейдер отримав понад $1 млн

Інвестор відкрив довгу позицію (лонг) на 24,42 млн токенів Starknet (STRK), використавши ізольоване кредитне плече 3x.

Це означає, що трейдер зробив ставку на зростання вартості криптоактиву, а кредитне плече дозволило йому збільшити розмір позиції порівняно із власним забезпеченням.

На момент відкриття угоди ціна STRK становила приблизно $0,076. Згодом токен подорожчав до $0,11–0,12.

У результаті нереалізований прибуток трейдера досяг приблизно $1,05 млн, а загальна вартість його позиції та пов’язаних активів оцінювалася майже у $4 млн.

Примітно, що для отримання такого результату знадобилося менше доби.

Водночас важливо враховувати, що йдеться саме про нереалізований прибуток. Поки трейдер не закрив позицію, отримана сума залишається розрахунковою та може швидко змінюватися разом із ринковою ціною STRK.

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Чому STRK різко подорожчав

Стрімке зростання токена Starknet відбулося на тлі нових заяв розробників про майбутнє мережі.

За даними Finbold, протягом вихідних STRK подорожчав більш ніж на 50% за добу, а його тижневе зростання перевищило 110%.

Одним із головних чинників стала заява генерального директора StarkWare Елі Бен-Сассона.

Під час конференції Token2049 він повідомив, що команда розглядає можливість перетворення Starknet із рішення другого рівня (Layer 2) для Ethereum на самостійний блокчейн першого рівня (Layer 1).

Метою такого переходу може стати створення системи, стійкої до квантових атак, уже до 2027 року.

Самостійна мережа отримала б більше контролю над механізмами консенсусу та впровадженням нових криптографічних технологій без необхідності чекати відповідних оновлень Ethereum.

Додатковий інтерес до STRK спричинили технічне оновлення мережі 5 жовтня та програма стимулювання переказів Біткоїна до Starknet, яка передбачає зниження комісій і винагороди для ранніх користувачів.

Які ризики залишаються

Попри стрімке зростання, ситуація навколо STRK залишається ризикованою.

Аналітики звертають увагу на різке збільшення торговельної активності. Відкритий інтерес до деривативів зріс більш ніж на 50%, що свідчить про активне використання кредитного плеча.

Крім того, у середині жовтня заплановано розблокування токенів обсягом приблизно 1,27% від загальної пропозиції. Це потенційно може посилити тиск продавців.

Для трейдерів із кредитним плечем такі коливання особливо небезпечні, оскільки збільшують не лише потенційний прибуток, а й можливі збитки.

Отже, історія з прибутком понад $1 млн демонструє, наскільки швидко можуть змінюватися результати торгівлі на криптовалютному ринку. Однак без закриття позиції ці кошти не можна вважати гарантованим заробітком, а використання кредитного плеча створює додатковий ризик втрати капіталу.

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Джерело: Finbold.