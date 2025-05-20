3 альткоїни, які можуть злетіти у травні 2025

На тлі відновлення крипторинку трейдери знову звертають увагу на молоді токени на стадії передпродажу, а також на мемкоїни. У цьому матеріалі розглядаємо кілька проєктів, які, на думку аналітиків, мають потенціал до зростання.

Solaxy (SOLX)

Це Layer-2-проєкт на мережі Solana, створений для вирішення проблем із перевантаженням мережі та високими комісіями за транзакції. Під час попереднього продажу проєкт залучив понад $38 млн, що викликало значний інтерес з боку спільноти та великих інвесторів. Нещодавно один із криптокитів придбав SOLX на $375 000, внаслідок чого загальна сума інвестицій від великих гравців перевищила $1 млн лише за два тижні.

Ціна SOLX зросла до $0,001722, що свідчить про імпульс до зростання. Очікується, що після лістингу на провідних біржах токен може досягти позначки $0,0025 або навіть перевищити її.

Mind of Pepe

Це мемкоїн, що поєднує криптовалютний гумор і технології штучного інтелекту. Його мета — надавати користувачам торгові поради у режимі реального часу. У ході попереднього продажу проєкт зібрав $9,5 млн, а до його завершення залишилося лише 11 днів.

AI-агент MIND здатен аналізувати дані із соцмереж і ринку для формування точних торгових сигналів. Завдяки стрімкому розвитку проєкту та зростанню інтересу з боку спільноти очікується, що ціна токена незабаром досягне $0,005 і продовжить своє зростання.

Читайте також: Біткоїн обігнав Google і став 6-м за величиною активом у світі

BTC Bull Token

Це мемтокен, створений для того, щоб отримувати вигоду від зростання Біткоїна. Він пропонує винагороди у BTC для холдерів, якщо ціна головної криптовалюти світу досягає ключових позначок. Під час пресейлу проєкт залучив майже $6 млн, а поточна ціна токена — $0,00252.

BTCBULL пропонує реальні біткоїн-нагороди, а також використовує механізм спалення токенів при досягненні таких цінових рубежів BTC, як $125 000 чи $150 000. Це підвищує дефіцитність та вартість токена. Якщо прогнози щодо зростання Біткоїна до $120 000 справдяться, BTCBULL має всі шанси на стрімке зростання.

Важливо: матеріал не є інвестиційною порадою. Криптовалюти залишаються високоризиковими активами з волатильністю, що може призводити як до значних прибутків, так і суттєвих збитків. Перед тим як інвестувати, уважно проаналізуйте проєкт, оцініть власну готовність до ризику та не вкладайте більше, ніж можете собі дозволити втратити. Завжди приймайте інвестиційні рішення на основі власного дослідження та зваженого підходу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Сатоші, як найменша одиниця Біткоїна, може зникнути — Джек Дорсі

Біткоїн досягне $130 000 до цієї дати — аналітик

Артур Хейс розповів, коли Біткоїн досягне $1 млн

За матеріалами bitcoinist.com.