3 криптоафери, які обдурили відомих людей

Оскільки криптовалюти стають все більш популярними, не дивно, що знаменитості, як і ми, звичайні люди, починають цікавитися потенційними можливостями, навіть прикріплюючи свої імена та бренди до криптопроєктів. На жаль, деякі з цих проєктів виявилися шахрайствами. І зірки, як і ми, не застраховані від того, щоб стати жертвами шахраїв

Pump and Dump

Джейсон Деруло відомий своїми танцями та співом хітів, таких як Savage Love і When Love Sucks. На жаль, коли мова йшла про запуск власного мемкоїна під назвою JASON, його плавні рухи стали заплутаними. Хоча запуск JASON у червні 2024 року мав успіх завдяки вдалій кампанії в соцмережах, вартість монети впала більше ніж на 70% незабаром після цього, змусивши інвесторів відчути себе розчарованими.

Як це сталося? Деруло звинуватив Сахіла Арору, криптовалютного інфлюенсера та суперечливого співавтора мемкоїнів, в організації схеми pump-and-dump заради власної вигоди.

Деруло далеко не єдина знаменитість, яка стала жертвою такої схеми. Кейтлін Дженнер сказала, що той самий криптоінфлюенсер, Сахіл Арора, скоїв ту ж саму аферу і з нею.

Дженнер і Деруло звинуватили Арору в шахрайстві з інвесторами, не розкривши важливу інформацію, таку як внутрішні пакети акцій та ризики, а також у недобросовісних торгових практиках, зокрема продажу великих обсягів токенів після їх просування серед публіки.

Фішинг-шахрайства

Кіліан Мбаппе, міжнародна зірка футболу. Він став жертвою цифрової «підстави», коли шахраї зламали його офіційний акаунт у X (колишній Twitter) та просували фальшивий токен під назвою MBAPPE.

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Наслідки були катастрофічними для інвесторів та бренду зірки. Токен MBAPPE пережив стрімке зростання вартості, досягнувши мільйонної капіталізації, перш ніж зрештою впав до нуля.

Такі знаменитості, як група Metallica і зірка серіалу «Ейфорія» Сідні Свіні, також стали жертвами хакерів. Акаунти Metallica та американської акторки Сідні Свіні у X були зламані та використовувалися для просування криптовалютних токенів $METAL та $SWEENEY, що призвело до збитків у розмірі $10 млн і $13 млн відповідно.

Репутаційна криптопастка

Легендарний спортсмен Том Брейді звик до перемог на полі, але коли йшлося про те, щоб стати обличчям криптовалютної компанії FTX, він «заплутав м’яч» — здебільшого не через свою вину.

Брейді, разом зі своєю колишньою дружиною Жизель Бюндхен, володіли акціями компанії на суму $30 млн та $18 млн відповідно.

Футбольна ікона був амбасадором FTX, що означало, що він публічно асоційований з крахом компанії, а її засновника звинуватили у шахрайстві з переказами, з цінними паперами, відмиванні грошей і не тільки.

Брейді та Бюндхен — це лише деякі зі знаменитостей, які стикнулися з позовом від групи клієнтів FTX, які незадоволені їхньою підтримкою компанії. Комік Ларрі Девід, тенісистка Наомі Осакa та гравець Golden State Warriors Стівен Керрі, серед інших, всі просували компанію в рекламних роликах і згадані в позові.

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Джерело: GOBankingRates.