Криптосками, яких варто остерігатися

У багатьох колах зараз криптовалюта на піку популярності, і це все ще гаряча тема для обговорення на багатьох рівнях. Багато хто переконаний, що це валюта майбутнього, тоді як інші вважають її більше грою, ніж інвестицією

Але що з безпекою децентралізованої валюти? Відсутність нагляду означає більше потенціалу для шахрайства. Багато інвесторів обережні через можливі збитки від висококваліфікованих хакерів, шахраїв і навіть користувачів систем штучного інтелекту, які можуть зламувати брандмауери, красти дані і, так, вкрасти валюту.

Схема «Pump and Dump»

Час може змінюватися, але шахрайства залишаються досить схожими. Вони просто стають більш складними з розвитком технологій. Саме таким є випадок з класичними схемами «pump-and-dump».

Діма Будорін, генеральний директор і співзасновник Hacken, зазначив: «Схеми «pump-and-dump» за участю агентів ШІ — це найбільша загроза для криптоіндустрії».

Ця схема — класичний випадок, коли група інвесторів просуває акцію, поки ціна не зросте через збільшений інтерес. Потім, коли ціна досягає певної точки, група інвесторів продає акції, забираючи гроші, інвестовані нічого не підозрюючими людьми.

Токени-копії

Ще одне шахрайство, яке так само старе, як і валюта, тепер впливає на криптоінвесторів. Як і злочинці, які створюють підроблені доларові банкноти або золоті монети, тепер існують агенти ШІ, які можуть створювати підроблені токени або, в даному випадку, токени-копії.

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Джон Кехілл, юрист у національній юридичній фірмі Wilson Elser, порівняв мемкоїни з золотою лихоманкою.

Однак він зазначив: «Це середовище приваблює шахраїв, які створюють оманливі токени, зв’язують їх з легітимними проєктами, а потім отримують прибуток».

Він підкреслив дві проблеми, що виникають через це шахрайство: покупці інвестують в шахрайський токен, і проєкт, на основі якого був створений шахрайський токен, не може контролювати цей токен.

Отже, ви думаєте, що інвестуєте в стартап, який може реально існувати, але в результаті ви потрапляєте на шахрайство.

Проблема, звичайно, полягає в тому, що ви хочете потрапити «в перший вагон» і отримати великий прибуток. Але набагато більше людей втратило через поспіх потрапити «в перший вагон», ніж виграли.

Криптовалюта сама по собі є ризикованою справою. Поспіх у тому, щоб бути першим у черзі як інвестор, лише збільшує ризик, який ви, можливо, не готові або не зможете взяти на себе.

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Джерело: GOBankingRates.