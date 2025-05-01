4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у травні

Інвестиції в криптовалюту швидко розвиваються, і досвідчені інвестори знають, що зараз саме час виявити проєкти з високим потенціалом, перш ніж вони стануть популярними

Хоча на ринку домінують такі відомі монети, як Біткоїн та Ethereum, найцікавіші можливості відкривають недорогі альткоїни, що мають практичне застосування та амбітні плани.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu як і раніше залишається одним з найбільших імен у світі мемкоїнів. З ціною близько $0,000013, вона демонструє вражаючий ріст з моменту свого створення — з моменту запуску вона зросла більш ніж на 90 000%. Хоча її ринкова капіталізація ускладнює черговий масштабний ріст, лояльна підтримка спільноти та розширення екосистеми (наприклад, Shibarium) роблять її цікавою.

Pepe Coin (PEPE)

Pepe Coin використовує один з найвідоміших мемів в інтернеті — легендарну жабу. Торгуючись на рівні $0,0000070, PEPE вибухнув популярністю після запуску, хоча деякі інвестори стверджують, що ажіотаж вже вщух. Тим не менш, це все ще один з найдешевших способів заробити на хвилі мемкоїнів, не вкладаючи великих капіталів.

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Bonk (BONK)

Bonk позиціонує себе як «народний Dog Coin» і робить реальні кроки в екосистемі Solana. З ціною токена близько $0,000020, він набирає обертів, підтримуючи ініціативи спільноти та винагороджуючи лояльних власників. Інтеграція в швидке середовище Solana з низькими комісіями дає йому технічну перевагу над деякими іншими мемкоїнами на Ethereum.

Pudgy Penguins (PENGU)

Створений на базі Ethereum, Pudgy Penguins (PENGU) пов’язаний з брендом NFT. Торгуючись на рівні $0,01224, PENGU пропонує більше, ніж просто мем-вартість — він підтримує реальну корисність NFT та ексклюзивні винагороди для спільноти. Якщо тенденції NFT та соціальної ідентичності Web3 продовжать розширюватися, PENGU може зайняти міцну нішу.

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Джерело: The Crypto Updates.