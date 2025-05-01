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4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у травні

01.05.2025 17:20
Ольга Деркач
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Інвестиції в криптовалюту швидко розвиваються, і досвідчені інвестори знають, що зараз саме час виявити проєкти з високим потенціалом, перш ніж вони стануть популярними

4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у травні

4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у травні Фото: freepik.com

Хоча на ринку домінують такі відомі монети, як Біткоїн та Ethereum, найцікавіші можливості відкривають недорогі альткоїни, що мають практичне застосування та амбітні плани.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu як і раніше залишається одним з найбільших імен у світі мемкоїнів. З ціною близько $0,000013, вона демонструє вражаючий ріст з моменту свого створення — з моменту запуску вона зросла більш ніж на 90 000%. Хоча її ринкова капіталізація ускладнює черговий масштабний ріст, лояльна підтримка спільноти та розширення екосистеми (наприклад, Shibarium) роблять її цікавою.

Pepe Coin (PEPE)

Pepe Coin використовує один з найвідоміших мемів в інтернеті — легендарну жабу. Торгуючись на рівні $0,0000070, PEPE вибухнув популярністю після запуску, хоча деякі інвестори стверджують, що ажіотаж вже вщух. Тим не менш, це все ще один з найдешевших способів заробити на хвилі мемкоїнів, не вкладаючи великих капіталів.

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Bonk (BONK)

Bonk позиціонує себе як «народний Dog Coin» і робить реальні кроки в екосистемі Solana. З ціною токена близько $0,000020, він набирає обертів, підтримуючи ініціативи спільноти та винагороджуючи лояльних власників. Інтеграція в швидке середовище Solana з низькими комісіями дає йому технічну перевагу над деякими іншими мемкоїнами на Ethereum.

Pudgy Penguins (PENGU)

Створений на базі Ethereum, Pudgy Penguins (PENGU) пов’язаний з брендом NFT. Торгуючись на рівні $0,01224, PENGU пропонує більше, ніж просто мем-вартість — він підтримує реальну корисність NFT та ексклюзивні винагороди для спільноти. Якщо тенденції NFT та соціальної ідентичності Web3 продовжать розширюватися, PENGU може зайняти міцну нішу.

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Джерело: The Crypto Updates.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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