4 криптовалюти, які можуть стрімко зрости у 2025 році

Зі зростанням активності на крипторинку посилюється пошук найкращих активів напередодні чергового цінового стрибка

Litecoin (LTC), Toncoin (TON), Binance Coin (BNB) та Avalanche (AVAX) виділяються як найпопулярніші криптовалюти, які готові до значного зростання.

Litecoin (LTC) — міцні позиції на крипторинку

Litecoin продовжує залишатися надійним вибором серед найпопулярніших криптовалют, відомий своїми швидкими та економічно вигідними транзакціями. Зростаюче визнання криптовалюти торговцями та інтерес до неї з боку великих власників зміцнює її позиції:

зростаюче прийняття мерчантами: зростає кількість онлайн-платформ і підприємств, які приймають LTC як платіжну форму;

збільшення активності в ланцюжку: великі власники збільшують свої частки, що свідчить про сильний оптимізм на ринку;

цінові перспективи: експерти ринку очікують, що до квітня 2025 року LTC може піднятися вище $150 завдяки розширенню його використання.

Toncoin (TON) — розширення впливу через Telegram

Завдяки надійній інтеграції в Telegram, Toncoin став однією з найпопулярніших криптовалют, що сприяє безперебійним транзакціям в додатку, які покращують користувацький досвід:

збільшення обсягу транзакцій: щоденний обсяг транзакцій збільшився на 35%, що свідчить про його зростаючу практичну корисність;

зростання мережі: все більше розробників використовують мережу TON, розширюючи сферу її застосування;

прогноз ринку: аналітики вважають, що до квітня 2025 року TON може досягти $4,50, завдяки зростанню популярності мережі.

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BNB — центральне місце в процвітаючій екосистемі Binance

Як наріжний камінь екосистеми Binance, Binance Coin виділяється серед найкращих криптовалют, керуючи операціями в рамках Binance Smart Chain (BSC) та поширюючись на ринки DeFi, ігор та NFT:

зростання активності BSC: зростання кількості транзакцій в BSC на 24% підкреслює цінність BNB на ринках DeFi та NFT;

удосконалення блокчейну: нещодавні оновлення підвищили ефективність і пропускну здатність мережі;

прогнози щодо цін: галузеві експерти вважають, що BNB може піднятися вище $650 до квітня завдяки активній участі на ринку.

Avalanche (AVAX) — прискорення в секторі DeFi

Як одна з найпопулярніших криптовалют, Avalanche швидко розвивається, особливо в DeFi-секторі, де її загальний заблокований обсяг (TVL) перевищив $10 млрд:

швидке зростання DeFi: ефективність платформи та низька комісія за транзакції приваблюють все більше розробників.

зростаюча інституційна підтримка: збільшення інвестицій з боку хедж-фондів та великих інвесторів свідчить про її потенціал.

перспективи на майбутнє: прогнози показують, що до квітня ціна AVAX може наблизитися до $80, що зміцнить її статус провідної DeFi-платформи.

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Джерело: The News Crypto.