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4 криптовалюти, які можуть стрімко зрости у 2025 році

21.02.2025 14:00
Ольга Деркач
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Зі зростанням активності на крипторинку посилюється пошук найкращих активів напередодні чергового цінового стрибка

4 криптовалюти, які можуть стрімко зрости у 2025 році

4 криптовалюти, які можуть стрімко зрости у 2025 році Фото: freepik.com

Litecoin (LTC), Toncoin (TON), Binance Coin (BNB) та Avalanche (AVAX) виділяються як найпопулярніші криптовалюти, які готові до значного зростання.

Litecoin (LTC) — міцні позиції на крипторинку

Litecoin продовжує залишатися надійним вибором серед найпопулярніших криптовалют, відомий своїми швидкими та економічно вигідними транзакціями. Зростаюче визнання криптовалюти торговцями та інтерес до неї з боку великих власників зміцнює її позиції:

  • зростаюче прийняття мерчантами: зростає кількість онлайн-платформ і підприємств, які приймають LTC як платіжну форму;
  • збільшення активності в ланцюжку: великі власники збільшують свої частки, що свідчить про сильний оптимізм на ринку;
  • цінові перспективи: експерти ринку очікують, що до квітня 2025 року LTC може піднятися вище $150 завдяки розширенню його використання.

Toncoin (TON) — розширення впливу через Telegram

Завдяки надійній інтеграції в Telegram, Toncoin став однією з найпопулярніших криптовалют, що сприяє безперебійним транзакціям в додатку, які покращують користувацький досвід:

  • збільшення обсягу транзакцій: щоденний обсяг транзакцій збільшився на 35%, що свідчить про його зростаючу практичну корисність;
  • зростання мережі: все більше розробників використовують мережу TON, розширюючи сферу її застосування;
  • прогноз ринку: аналітики вважають, що до квітня 2025 року TON може досягти $4,50, завдяки зростанню популярності мережі.

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BNB — центральне місце в процвітаючій екосистемі Binance

Як наріжний камінь екосистеми Binance, Binance Coin виділяється серед найкращих криптовалют, керуючи операціями в рамках Binance Smart Chain (BSC) та поширюючись на ринки DeFi, ігор та NFT:

  • зростання активності BSC: зростання кількості транзакцій в BSC на 24% підкреслює цінність BNB на ринках DeFi та NFT;
  • удосконалення блокчейну: нещодавні оновлення підвищили ефективність і пропускну здатність мережі;
  • прогнози щодо цін: галузеві експерти вважають, що BNB може піднятися вище $650 до квітня завдяки активній участі на ринку.

Avalanche (AVAX) — прискорення в секторі DeFi

Як одна з найпопулярніших криптовалют, Avalanche швидко розвивається, особливо в DeFi-секторі, де її загальний заблокований обсяг (TVL) перевищив $10 млрд:

  • швидке зростання DeFi: ефективність платформи та низька комісія за транзакції приваблюють все більше розробників.
  • зростаюча інституційна підтримка: збільшення інвестицій з боку хедж-фондів та великих інвесторів свідчить про її потенціал.
  • перспективи на майбутнє: прогнози показують, що до квітня ціна AVAX може наблизитися до $80, що зміцнить її статус провідної DeFi-платформи.

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Джерело: The News Crypto.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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