Криптоаналітик попереджає, що ралі XRP може закінчитися

У середині лютого 2025 року XRP пережив сильне відродження на ринку криптовалют. Перше значне ралі відбулося 13 та 14 лютого, коли ціна зросла з приблизно $2,40 до понад $2,80. Крім того, хоча згодом він увійшов у корекцію, яка опустила його нижче $2,50 він знову зріс і досяг $2,70

Хоча багато інвесторів сподівалися, що останнє ралі віщує довгоочікуваний зліт до нових максимумів, криптоексперт Алі Мартінес вважає, що натомість токен може зіткнутися з черговою корекцією.

Зокрема, аналітик заявив, що індикатор послідовного технічного аналізу TD Sequential (TA) натякає на те, що XRP, можливо, вже досяг тимчасової вершини і незабаром може знову впасти.

Мартінес не надав жодної інформації про те, як низько може впасти токен в ході ймовірної неминучої корекції, але поточні рівні підтримки і опору вказують на те, що він, швидше за все, знайде опору в районі $2,60 і майже напевно залишиться вище $2,38.

TD Sequential — це інструмент, розроблений відомим ринковим аналітиком Томом ДеМарком, який використовує історичні показники активу для визначення ймовірної точки розвороту. Примітно, що коли він востаннє спалахував для XRP 18 лютого, він правильно попередив про нетривале, але драматичне падіння з $2,62 до $2,51.

Незважаючи на довготривалий бичачий тренд, результати XRP у 2025 році дещо розчарували. Дійсно, токен зафіксував масове ралі з довготривалих рівнів біля $0,50 після того, як переобрання Дональда Трампа породило надії на те, що США стануть значно більш дружніми до криптовалют.

Цікаве по темі: XRP під загрозою падіння: аналіз технічних індикаторів

Позитивний імпульс лише посилився, коли Гері Генслер, колишній голова Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), відомий своєю агресивною політикою щодо індустрії цифрових активів, підтвердив, що піде у відставку 20 січня 2025 року.

Хоча початкове ралі підняло XRP до нових максимумів вище $3,30, торгівля з тих пір не була такою доброзичливою, і з 1 лютого токен залишився в приблизному діапазоні між $2,12 і $3.

Варто зазначити, що XRP — не єдина криптовалюта, чиї показники протягом останніх тижнів були не надто високими.

Біткоїн (BTC), від якого також очікували злету до нових максимумів як через існуючий позитивний імпульс, так і через обіцянки Трампа створити стратегічний резерв BTC, не зміг втриматися біля своїх нещодавніх історичних максимумів (ATH) вище $107 000 і здебільшого переходив з рук в руки нижче $95 000.

Досі ринок криптовалют страждав від широкої економічної та політичної невизначеності, оскільки перемир’я в Палестині залишається крихким, майбутнє України залишається незрозумілим, і багато хто побоюється, що торгові війни Трампа можуть загостритися.

Багато монет і токенів також постраждали від побічних ефектів шоків, що впливають на акції, таких як розпродаж технологічного сектора, що послідував за випуском нової китайської моделі штучного інтелекту (ШІ) DeepSeek , і більш широке занепокоєння, що виникло в результаті останніх даних по інфляції.

Для самого XRP також не слід недооцінювати все ще невирішену справу SEC проти Ripple.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як XRP відреагував на початок ведмежого ринку та чого очікувати

Коли XRP досягне $15 — думка аналітика

Аналітик розкритикував Ripple та її токен XRP

Джерело: Finbold.