5 ознак того, що у вересні почнеться зростання Біткоїна

Експерти Spot On Chain відмовляються просто прийняти високу ймовірність негативного вересня і пропонують п’ять ключових причин, чому цього разу для BTC все може бути інакше

Вересень вважається одним з найгірших місяців для ринку криптовалют і Біткоїна зокрема. Середня прибутковість BTC становить -6,18%, а медіана -4,43%.

Історичні тренди рідко є надійними для криптовалют, але враховуючи той факт, що Біткоїн — це актив вартістю $1,2 трлн з більш ніж 11-річною історією торгівлі на біржі, на його цінову історію можна покластися.

Однак експерти Spot On Chain відмовляються просто прийняти високу ймовірність негативного вересня і пропонують п’ять ключових причин, чому цього разу для BTC все може бути інакше.

Цікаво, що один з головних аргументів ґрунтується на історичних закономірностях, які не завжди є актуальними. Так, Spot On Chain вказує на те, що майже 43% років з негативним серпнем супроводжувалися позитивним вереснем. Це говорить про те, що ринок може побачити відскок, попри звичні негативні настрої.

Продавці виходять, покупці входять

Іншим важливим фактором є те, що останнім часом ключові гравці продають менше. Уряд Німеччини, Mt. Gox і Genesis Trading вже продали багато біткоїнів, а їхній сукупний обсяг продажів сягнув понад 170 000 BTC у липні та серпні.

Варто також згадати, що уряд США все ще тримає понад 203 000 BTC, але останнім часом був обережним у своїх діях, віддаючи перевагу позабіржовим продажам, які мінімізують вплив на ринок. Таке зниження тиску на ринок може допомогти зберегти його стабільність.

Крім того, довгострокові власники зберігають сильні позиції, додавши 262 000 BTC до своїх портфелів у серпні. Зараз ці власники контролюють 75% загальної пропозиції, що свідчить про впевненість у майбутньому активу.

Найбільші анонімні гаманці, на яких зберігаються значні обсяги біткоїнів, також залишаються неактивними, що ще більше знижує ймовірність раптових розпродажів.

Очікується надходження коштів у біткоїн-ETF

Існує також можливість нової хвилі інвестицій у біткоїн-ETF, що є додатковим аргументом на користь «бичачого» сценарію. Після невеликого падіння чистих потоків у серпні, у вересні може спостерігатися позитивний приплив від $500 млн до $1,5 млрд, виходячи з історичних моделей чергування позитивних і негативних місяців.

Є й інші речі, які також можуть вплинути на ринок. Оскільки Федеральна резервна система, можливо, знизить відсоткові ставки, а FTX поверне $16 млрд готівкою, попит на Біткоїн може зрости. Крім того, політична підтримка сприятливого регулювання криптовалют в США може зробити інвесторів впевненішими та дати Біткоїну ще один поштовх у вересні цього року.

Про те, що таке точковий графік ФРС, або як спрогнозувати відсоткову ставку, ми писали раніше.

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За матеріалами U.Today