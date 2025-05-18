5 відомих криптоперсон, які загадково зникли або померли

Індустрія криптовалют пережила чимало резонансних історій, пов’язаних зі зникненнями її ключових фігур. У деяких випадках йдеться про інсценування власної смерті, що породжує юридичні та фінансові наслідки, а також про справжні трагедії

Джеффі Ю інсценував самогубство — і «злетів» на цьому

Розробника Zerebro Джеффі Ю (Jeffy Yu) вважали загиблим після того, як 4 травня він начебто вкоротив собі віку під час прямого ефіру. Після цього з’явилася новина про запуск його «післясмертного» мемкоїну LLJEFFY, який швидко набрав капіталізацію понад $100 млн.

Проте згодом Ю знайшли живим у батьків у Сан-Франциско. У листі, що нібито належить йому, пояснюється: цей перформанс — відповідь на переслідування та шантаж. Він відмовився коментувати, чи отримав прибуток. Це не перший подібний випадок у світі мемкоїнів, де шок-контент часто використовується для піару.

Контроль над розумом?

У лютому 2025 року анонім під псевдонімом Hu Lezhi спалив 500 ETH і пожертвував ще 1 950 ETH на користь WikiLeaks і Ethereum Foundation. В ончейн-повідомленнях він стверджував, що компанія WizardQuant використовувала «зброю для контролю над мозком», щоб контролювати працівників, включно з ним. У фінальному зверненні заявив, що залишить цей світ, якщо стане повним рабом цифрової машини. З того часу про нього нічого не відомо — навіть його криптогаманці не активні.

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Криптогеній і загадковий твіт перед смертю

28 жовтня 2022 року розробник DeFi-проєктів Миколай Мушегян написав у Twitter, що «ЦРУ, Моссад і педофіли з еліти керують якимось угрупованням, яке займається сексуальною торгівлею людьми та шантажем… Вони збираються закатувати мене до смерті».

Наступного дня його тіло знайшли біля узбережжя Пуерто-Рико. Він був одним із перших розробників MakerDAO і важливою фігурою у створенні стейблкоїнів. Офіційно його смерть визнали нещасним випадком, але прихильники теорій змови досі ставлять під сумнів цю версію.

Мільйони без доступу — і ніяких доказів смерті

У 2018 році в Індії раптово помер Джеральд Коттен — засновник криптобіржі QuadrigaCX. За офіційною версією, від хвороби Крона. Проблема у тому, що лише він мав доступ до $190 млн у криптовалюті. Автопсія не проводилась, у свідоцтві про смерть — помилка в прізвищі, а труну ніхто не відкривав. Врешті компанія збанкрутіла, а гаманці виявились порожніми. Дехто вважає, що Коттен інсценував смерть, аби втекти з грошима. Доказів немає, але версія досі популярна.

«Криптокоролева», яку не можуть знайти вже сім років

Ружа Ігнатова, співзасновниця піраміди OneCoin на $4 млрд, зникла у 2017 році після вильоту з Софії до Афін. Із того часу її не бачили. Є версії, що вона змінила зовнішність, живе під охороною або була вбита на яхті за наказом болгарського кримінального авторитета. Нещодавно німецькі ЗМІ повідомили, що вона може переховуватись у ПАР.

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За матеріалами cointelegraph.com.