6 найуспішніших криптовалют серед 100 найкращих у 2024 році

2024 року криптовалюти пережили значне зростання завдяки появі біткоїн- ETF у січні, халвінгу Біткоїна та переобранню Дональда Трампа на другий термін. Але це був ще більш значущий рік для багатьох з топ-100 криптовалют

Насправді, великі ралі для BTC, як правило, призводять до значного зростання і на ринках альткоїнів. Досвідчені криптотрейдери називають ці рухи «сезоном альткоїнів».

Цього року одразу шість альткоїнів показали зростання від 1249% до приголомшливих 1,84 млн відсотків.

Fartcoin

Тихе, але бурхливе ралі для Fartcoin підірвало криптовалютні ринки цього року. Цей мемкоїн зовсім свіжий. Він почав стрімко зростати одразу після свого запуску в середині жовтня.

Переобрання Трампа призвело до зростання більшості криптовалютних ринків, але Fartcoin за кілька днів, з 5 по 18 листопада, зріс на 300%. Потім, у грудні, Fartcoin зробив ще один стрибок і до 19 грудня перевищив позначку в $1.

Зараз Fartcoin готовий піднятися до $2 за токен. За даними CoinMarketCap, з моменту свого дебюту ціна Fartcoin зросла на 1 847 357%.

Mantra (OM)

Криптовалюта Mantra (OM) — це валюта, яка живить блокчейн першого рівня, орієнтований на безпеку та оптимізований для токенізації реальних активів (RWA). Платформа побудована з нуля, щоб відповідати регуляторним вимогам щодо обліку реальних активів і забезпечувати їх дотримання.

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Mantra продовжувала завойовувати нові ATH протягом усього року — у червні, липні та жовтні, а потім досягла значного піку в листопаді, який затьмарив усі попередні рекорди. З січня по грудень ця криптовалюта отримала другий показник рентабельності інвестицій серед монет з топ-100.

Запущена в 4 кварталі 2020 року, Mantra за цей час пройшла довгий шлях. Значною мірою зростання Mantra в цьому році пов’язане з успішним отриманням ліцензії від фінансових органів для забезпечення відповідності вимогам регуляторів у зв’язку з розширенням глобальної бази користувачів.

Загалом, з січня по грудень 2024 року ціна Mantra (OM) на крипторинку зросла на 8 776%.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol (VIRTUAL) — це новий децентралізований протокол 2-го рівня, який працює на рівнях L1 блокчейну та Web 1.0 і 2.0. Але його головною особливістю є децентралізоване створення та управління «агентами штучного інтелекту» за допомогою токенів.

Ці штучно інтегровані агенти можуть бути розгорнуті з блокчейну в додатки соціальних мереж, такі як Telegram, а також в онлайн-ігри та метамережі. Завдяки своєму величезному зростанню, токен став третім за величиною в 2024 році. З 1 січня VIRTUAL виріс в ціні на 6 068%.

Ondo

У 2024 році ринки високо оцінили токенізацію реальних активів. Їм також сподобалися валютні платформи з іншими специфічними, унікальними і цінними варіантами використання.

Однак поява не одного, а двох різних токенів RWA в шістці криптовалют-лідерів за рентабельністю інвестицій у 2024 році підкреслює перспективність цього сегменту. Ondo — ще один токен RWA, який продемонстрував значне зростання.

Токени Ondo дозволяють користувачам брати участь у його децентралізованій автономній організації та мають особливі привілеї для користувачів Flux Finance, яка управляється Ondo DAO.

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У квітні, березні та травні Ondo досягнув нових рекордно високих курсів, а в грудні повторив це знову. Це підтримало його найкращий у своєму класі приріст цього року. З січня ціна Ондо зросла на 1 758%.

Aerodome (AERO)

Aerodrome працює, обслуговуючи центральний вузол ліквідності Base за допомогою розумного механізму стимулювання ліквідності, який керується децентралізованою консенсусною моделлю. Цього року курс обміну токенів AERO злетів до небес.

Аеродром (AERO), зареєстрований на криптовалютних біржах у серпні 2023 року, у березні та квітні 2024 року досягнув стрімкого зростання курсів у біржах. Альткоїн повторив це в грудні. З 1 січня AERO зріс на 1 672%.

Pepe

Pepe замикає список лідерів цього року. Що свідчить про те, що мемкоїни і не думають зупинятися. З січня 2024 року Pepe зросла на 1 249%.

Pepe Coin — це цифрова валюта на основі Ethereum, яка вирізняється унікальними особливостями, такими як механізм дефляції, система перерозподілу та безподаткова політика. Ці особливості сприяють стабільності та довгостроковому успіху Pepe Coin.

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За матеріалами: Crypto Potato.