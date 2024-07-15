Binance вносить значні зміни до ключових спотових пар на тлі відновлення крипторинку

Binance змінює розмір тіку для Arweave, Arkham, FLOKI, Fantom, Immutable, Chainlink, Polygon, Near, Tron, dogwifhat та LayerZero

Криптовалютна біржа Binance до 22 липня вносить значні зміни в розмір тіків для багатьох спотових торгових пар, згідно з офіційним повідомленням від 15 липня. Розмір тіку відомий як мінімальна зміна ціни за одиницю криптовалюти.

Цей крок відбувається на тлі загального відновлення крипторинку. Біржа планує збільшити ліквідність ринку та покращити досвід торгівлі для своїх користувачів. Більш детальну інформацію про розміри тиків для всіх спотових торгових пар на Binance можна знайти в Trading Rules.

Деталі коригувань на основі оновленого розміру тіку наведені нижче:

AR/TRY, CYBER/TRY, NEAR/TRY, ZRO/TRY змінено на 0.1

AR/FDUSD, AR/USDC, AR/USDT, FTM/TRY, IMX/TRY, LINK/EUR, LINK/FDUSD, LINK/USDC, LINK/USDT, LISTA/TRY та MATIC/TRY змінено на 0.01

ARKM/USDC, IMX/USDT, ORN/USDT, PHB/USDT, RAY/USDT, WIF/EUR, WIF/FDUSD, WIF/USDC, WIF/USDT змінено на 0.001

FLOKI/TRY змінено з 0.0000001 на 0.000001, MATIC/BNB з 0.000001 на 0.0000001, PERP/USDT з 0.001 на 0.0001, TRB/BTC на 0.000001, TRX/EUR і TRX/USDT на 0.0001

Розмір тіку не вплине на поточні спот-ордери, але розмір тіку через API також зміниться. Binance попереджає користувачів про необхідність коригування своїх торгових стратегій, щоб уникнути невиправданого впливу на торгівлю.

Цінова динаміка на тлі відновлення крипторинку

Вищезгадані криптовалютні торгові пари сьогодні торгуються в зеленій зоні після відновлення крипторинку. Серед цих криптовалют, Immutable (IMX) і LayerZero зазнали значного зростання цін за останні 24 години — на 9% і 6% відповідно.

Ціна FLOKI злетіла на 3% і зараз торгується на рівні $0,0001533. Тим часом ціна WIF підскочила на 5% до $1,78, зіткнувшись з опором на рівні $1,8.

Ціна LINK піднялася на 4% до $13,72, в той час, як MATIC і TRX зафіксували прибуток після ралі минулого тижня. Трейдери очікують, що відновлення ринку продовжиться, оскільки настрої покращуються після закінчення розпродажу німецького уряду й очікуваного зниження ставок ФРС у вересні.

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За матеріалами coingape.com