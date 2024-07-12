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Скільки біткоїнів залишилося в уряду Німеччини

12.07.2024 11:40
Олеся Крамаренко
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У четвер, 11 липня, уряд Німеччини продав додатково біткоїнів на суму $376 млн, зменшивши загальний обсяг своїх активів. Ціна BTC залишається стабільною на рівні $57 000

Скільки біткоїнів залишилося в уряду Німеччини

Фото: freepik.com, pngwing.com

У четвер уряд Німеччини продовжив розвантажувати свої авуари, спочатку вилучивши 10 627 BTC на суму $616 млн за ціною $57 976 за BTC. Однак, згідно з даними Arkham Intelligence, він отримав назад 4 169 BTC на суму $241 млн за ціною $57 469 за BTC.

Після цього продажу в розпорядженні німецького уряду залишилося лише 9 094 біткоїнів, які наразі оцінюються в $520 млн. За останній місяць уряд Німеччини ліквідував 82% своїх біткоїн-активів, продавши майже 41 000 BTC на відкритому ринку.

Протягом останніх трьох днів німецький уряд розпродавав великі обсяги біткоїнів. Якщо він продовжить розпродаж такими ж темпами, то на ліквідацію всіх його запасів піде максимум день-два.

Наразі немає жодних офіційних повідомлень від уряду Німеччини про те, чому вони так швидко розпродають свої BTC. Також немає чіткої логіки, чому уряд спочатку продає, а потім викуповує частину BTC на ринку.

Однак, добре те, що ціна Біткоїна залишається більш-менш стабільною в районі $57 000 протягом останніх двох днів. Після падіння до $53 500 на початку цього тижня, Біткоїн відновився до $58 000. Притоки в спотові біткоїн-ETF врятували ситуацію.

Наразі фокус уваги змістився на макропоказники. Дані ІСЦ США за червень виявилися нижчими, ніж очікувалося. Проте, біткоїн-бикам не вдається вирватися вгору, і ціна BTC торгується на 2% нижче, ніж учора, опустившись до $56 966 на момент написання матеріалу.

Нагадаємо, що Німеччина вивела на біржі рекордні 16 000 біткоїнів лише за один день.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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