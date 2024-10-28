Біткоїн має подолати цей критичний рівень, щоб досягти нового історичного максимуму

Біткоїн демонструє сильні ознаки бичачого відновлення, а його ціна наразі наближається до ключового рівня опору. Покупці зосереджені на подоланні цього критичного порогу, прагнучи досягти нового історичного максимуму до кінця року

Сплеск купівельного тиску дозволив Біткоїну відновити 100-денну і 200-денну ковзні середні, сигналізуючи про зміну в бік бичачих настроїв. Зараз Біткоїн тестує область опору в $70 тис., і її успішний прорив може призвести до різкого висхідного руху, потенційно викликаного коротким стисненням, що посилить бичачий тренд.

4-годинний таймфрейм

На 4-годинному графіку бичачий імпульс Біткоїна більш очевидний. Згідно з припущеннями з останніх оглядів, після консолідації під позначкою POC ($67 200) Біткоїн здійснив висхідний імпульс до рівня опору $68 800. Лінія RSI подолала позначку 50 і після її тесту як підтримки зберігаються шанси на розвиток висхідного руху в район $69 500. Потрібно буде уважно стежити за реакцією продавців на цю зону, тому що раніше тут відбувався відбій ціни.

Актив продемонстрував сильний відскок від нижньої межі висхідного клину біля позначки $58 тис., що спричинило потужний висхідний тренд. Цей рух підштовхнув Біткоїн вище попереднього значного максимуму коливань на рівні $66 тис., що стало найвищим максимумом за 4-годинний таймфрейм.

Зараз BTC консолідується у вузькому діапазоні між $66 000 і $70 000. Прорив вище рівня опору $70 000 і верхньої межі клину підтвердить продовження бичачого тренду, що потенційно підштовхне Біткоїн до нового ATH в середньостроковій перспективі.

On-Chain аналіз

Концентрація ліквідності змістилася вище позначки $70 000, що робить цей ціновий діапазон центром уваги учасників ринку. Великі пули ліквідності вказують на те, що прорив, ймовірно, приверне більше покупців і змусить продавців коротких позицій закрити свої позиції, підживлюючи висхідний імпульс.

Цей сценарій вказує на потенційне коротке стиснення, коли каскад ліквідацій шортів може підняти курс Біткоїна вище $70 тис. Враховуючи поточну технічну ситуацію і ситуацію на ф’ючерсному ринку, очікується, що найближчим часом Біткоїн збереже висхідний тиск. Прорив може призвести до швидкого руху вище $70 000, з подальшим зростанням ціни в міру того, як розгортатиметься процес ліквідації.

Детальніше про те, що таке ончейн-аналіз та як його використовувати, ми писали раніше.

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За матеріалами cryptopotato.com