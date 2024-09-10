Біткоїн торкнувся $58 000, FTM і POPCAT в лідерах зростання: що відбувається на крипторинку сьогодні

Ціни на BTC та альткоїни вселяють оптимізм, демонструючи зростання напередодні виходу індексу споживчих цін в США та засідання FOMC

Сьогодні ринок криптовалют продемонстрував значний висхідний рух, підживлюючи оптимізм інвесторів по всьому світу. Ціна Біткоїна (BTC) ненадовго перевищила позначку $58 000, в той час, як Ethereum (ETH), Solana (SOL) та XRP також торгувалися переважно в зеленій зоні.

За минулу добу капіталізація світового крипторинку злетіла на 2,5%, досягнувши сьогодні $2 трлн. Водночас загальний обсяг торгів збільшився на 47,81%, до $68,99 млрд. Ось короткий огляд деяких криптовалют-лідерів за ринковою капіталізацією та їхньої цінової динаміки сьогодні, 10 вересня.

Ціна Біткоїна сьогодні

За останні 24 години ціна BTC зросла майже на 3% і наразі торгується на рівні $56 680. Внутрішньоденні мінімум і максимум флагманської монети були зафіксовані на рівні $54 598,43 і $58 041,12, відповідно.

Нещодавно компанія Metaplanet оголосила, що планує купувати більше біткоїнів, розпаливши оптимізм щодо майбутнього монети. Дані Soso Value ілюструють надходження $28,72 млн у біткоїн-ETF станом на 9 вересня, що відповідає сьогоднішній траєкторії ціни BTC.

Домінування Біткоїна склало 56,03%, що на 0,23% більше, ніж вчора. Ринкова капіталізація монети становить $1,12 трлн.

Ціна Ethereum

За останні 24 години ціна ETH злетіла майже на 2% і зараз торгується на рівні $2 345. 24-годинні мінімум і максимум монети становили $2 274,12 і $2 379,79 відповідно. Спотові біржові фонди Ethereum (ETF), навпаки, зафіксували відтік $5,20 млн станом на 9 вересня, що викликало спекуляції серед інвесторів на ринку ETH.

Ринкова капіталізація монети сьогодні становить $282,16 млрд. Висхідний рух Ethereum викликає ще більший оптимізм, попри те, що гаманці, пов’язані з Віталіком Бутеріним, перебувають у стані розпродажу.

Ціна Solana

Тим часом ціна криптовалюти SOL зросла майже на 4% за останні 24 години й наразі торгується на рівні $133. Внутрішньоденні мінімум і максимум Solana були зафіксовані на рівні $127,24 і $136,19 відповідно. Ринкова капіталізація SOL на сьогодні становить $62,22 млрд.

Ціна XRP

За останні 24 години ціна XRP підскочила приблизно на 1% і зараз торгується на рівні $0,5342. Внутрішньоденні мінімум і максимум криптовалюти становили $0,5275 і $0,5422 відповідно. Ринкова капіталізація XRP сьогодні склала $30,09 млрд.

Ціни на мемкоїни

Ціна Dogecoin (DOGE) зросла на 6% за 24 години й наразі торгується на рівні $0,1026. Shiba Inu (SHIB) зросла майже на 1,76%, до $0,00001335. Ціни на PEPE, WIF та FLOKI за минулу добу також зросли — на 4%-8%.

Найкращі криптовалюти сьогодні:

Fantom: За останні 24 години ціна FTM злетіла майже на 12%, досягнувши $0,4821

POPCAT (SOL): Ціна POPCAT зросла майже на 11% і зараз становить $0,5988.

Bittensor: Ціна TAO за минулу добу зросла на 10% і досягла $264,95.

Криптовалюти-невдахи на сьогодні:

Helium: Сьогодні ціна HNT знизилась на 7% і зупинилась на позначці $7,73.

BitTorrent: Ціна BTT знизилась на 4% за останні 24 години й зараз торгується на рівні $0,0000009006.

Starknet: Ціна STRK знизилась на 3%, до $0,4137.

Сьогодні крипторинок відновив зростання напередодні публікації даних по індексу споживчих цін в США, які вийдуть на цьому тижні. Крім того, засідання FOMC, яке має відбутися цього місяця, додало додатковий рівень інтриги для учасників крипторинку. Про всі події, які можуть вплинути на ринок криптовалют цього тижня, ми писали раніше.

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За матеріалами coingape.com