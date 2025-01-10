Бичачий ринок для альткоїнів не закінчився — аналітик

Траєкторія ринку криптовалют у 2024 році була досить непередбачуваною. Довгоочікуваний «Аптобер» так і не відбувся — лише перемога Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді розпалила справжнє «бичаче» зростання

4 листопада Біткоїн (BTC) переходив з рук в руки приблизно за ціною $68 800 — після ралі він досяг нового історичного максимуму (ATH) у $108 135. Альткоїни наслідували цей приклад — багато добре відомих монет і токенів отримали зоряні прибутки.

Однак у середині грудня BTC наштовхнувся на перешкоду. Ціни впали до $92 000, критично важливого рівня підтримки, і з тих пір намагаються знову рішуче подолати позначку в $100 000.

На момент публікації статті Біткоїн торгувався за ціною $94 882. Багато хто припускав, що перша корекція Біткоїна призведе до сезону альткоїнів — періоду, коли менші криптовалюти випереджають провідний цифровий актив.

Виявляється, що ця млявість стосується не лише BTC — альткоїни також зазнали зниження бичачого імпульсу.

Частково це можна пояснити банальним прагненням до отримання прибутку, однак рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США зменшити кількість знижень ставок у 2025 році також є фактором, оскільки воно погіршило співвідношення ризиків та винагород для спекулятивних активів, таких як криптовалюти.

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Падіння вже триває довше, ніж більшість очікувала — і хоча більш песимістично налаштовані коментатори вже називають альткоїн-бика задавленим, один відомий аналітик поділився набагато оптимістичнішими настроями.

Міхаель ван де Поппе вказує на макрофактори, які підтверджують «бичачу» тезу про альткоїни.

На противагу переважаючим ведмежим настроям, Міхаель ван де Поппе, відомий дослідник криптовалют, у своєму дописі виклав набагато більш «бичачий» сценарій для нинішнього ринку альткоїнів.

Хоча він визнав, що нинішній стан справ «не дуже» і зазначив, що його власні прибутки також постраждали, ван де Поппе вказав, що альткоїни торгуються на мінімумі циклу в порівнянні з Біткоїном, і виділив кілька макроекономічних каталізаторів, які можуть відновити бичачі настрої.

Зокрема, аналітик звернув увагу на інфляцію, зростання ВВП та ринки праці — на думку ван де Поппе, низькі показники або слабкість у будь-якій з цих категорій можуть призвести до кількісного пом’якшення (QE), збільшення ліквідності та, зрештою, до набагато більш сприятливого середовища для спекулятивних активів.

Нарешті, хоча обіцянки новообраного президента не завжди виконуються, аналітик впевнений, що намір Трампа знизити процентні ставки (хоча президент не може зробити це безпосередньо) принесе свої плоди — ще один крок, який піде на користь ризиковим активам, таким як альткоїни.

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За матеріалами: Finbold.