Чанпену Чжао запропонували продати свою частку в Binance

Після звільнення з посади генерального директора Binance Чанпен Чжао залишився акціонером компанії

Колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао нещодавно розповів Bloomberg, що йому запропонували продати свою частку в біржі Binance. Однак криптовалютний магнат не уточнив, хто саме зробив йому цю пропозицію.

За даними Forbes, статки колишнього очільника Binance оцінюються в $61 млрд, що робить його одним з найбагатших людей на планеті. Левова частка його статків припадає на володіння 90% акцій криптовалютного гіганта.

Також невідомо, скільки Чжао запропонували за його частку в біржі. Мільярдер заявив, що відкритий до нових пропозицій. При цьому він ще не вирішив, як довго він буде володіти своєю часткою в Binance. Чжао, який пішов з посади генерального директора в листопаді минулого року, сказав Bloomberg, що насправді не хоче повертатися на свою роботу, стверджуючи, що це закрита глава в його житті.

Чанпен каже, що його «дитина» вже стала дорослою. Він описав себе як «звичайного акціонера» після того, як були висловлені деякі побоювання щодо його надмірного впливу.

Раніше ми писали про те, що влада США довічно заборонила Чжао керувати найбільшою у світі криптовалютною біржею. Раніше цього року він відбув тюремне ув’язнення після того, як визнав себе винним у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей. Говорячи про своє перебування у виправній установі Lompoc II, Чжао сказав, що його називали «big Bitcoin guy».

Попри те, що він є знаменитістю в криптовалютних колах, багато ув’язнених спочатку не знали, хто він такий. Згодом деякі з них попросили Чжао про пораду щодо інвестування в криптовалюту.

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