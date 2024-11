Binance та Чанпен Чжао подали спільну заяву до суду проти SEC

У судовому процесі з SEC з’явився новий юридичний поворот

В рамках важливого юридичного кроку Binance і її колишній генеральний директор Чанпен Чжао (“CZ”) подали спільне клопотання про відхилення зміненого позову SEC, поданого минулого місяця, і про відмову в задоволенні частини запитуваної SEC судового захисту.

У своїй заяві Binance стверджує, що SEC у своїй зміненій скарзі на словах визнає рішення суду про те, що криптоактиви самі по собі не є «цінними паперами», але відмовляється прийняти логічний висновок з цього рішення — що перепродаж активів на вторинному ринку через тривалий час після того, як вони були вперше розповсюджені їх розробниками, не є операціями з «цінними паперами».

Binance and its former CEO Zhao Changpeng’s legal team filed a motion to the U.S. SEC to dismiss the SEC’s amended lawsuit, claiming that the SEC lacks clear regulatory standards for crypto assets and criticizing its “arbitrary” decision on which crypto transactions are…

