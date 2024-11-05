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Binance та Чанпен Чжао подали спільну заяву до суду проти SEC

05.11.2024 18:20
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

У судовому процесі з SEC з’явився новий юридичний поворот

Binance та Чанпен Чжао подали спільну заяву до суду проти SEC

Фото: freepik.com, binance.com

В рамках важливого юридичного кроку Binance і її колишній генеральний директор Чанпен Чжао (“CZ”) подали спільне клопотання про відхилення зміненого позову SEC, поданого минулого місяця, і про відмову в задоволенні частини запитуваної SEC судового захисту.

У своїй заяві Binance стверджує, що SEC у своїй зміненій скарзі на словах визнає рішення суду про те, що криптоактиви самі по собі не є «цінними паперами», але відмовляється прийняти логічний висновок з цього рішення — що перепродаж активів на вторинному ринку через тривалий час після того, як вони були вперше розповсюджені їх розробниками, не є операціями з «цінними паперами».

Binance також попросила суд відхилити вимоги SEC про саморозпуск криптовалютної компанії, а також про судову заборону для її колишнього генерального директора Чжао.

Нова спроба після відхилення першого позову

Цей крок є новою спробою після того, як суддя Емі Берман Джексон дозволила розглянути більшість звинувачень SEC у червні 2024 року, але відхилила звинувачення, пов’язані з продуктом Binance Simple Earn і вторинними продажами BNB.

Тепер SEC намагається оскаржити зняті звинувачення, розглядаючи у своїй виправленій скарзі деякі з питань, які викликали занепокоєння судді при відхиленні частини її початкового позову, а саме щодо поточних продажів BNB і продукту Binance Simple Earn.

Нагадаємо, що нещодавно Чанпен Чжао вперше з’явився на публіці після звільнення з в’язниці.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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