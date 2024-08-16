Чи відбудеться ще один крах крипторинку на кшталт «чорного понеділка»

Ще один обвал ринку типу «чорного понеділка» не за горами, оскільки хедж-фонди та інвестори повертаються до купівлі єни після останніх даних про роздрібні продажі в США

Торгівля японською єною, яка обвалила фондові та криптовалютні ринки по всьому світу, знову набирає обертів. Хедж-фонди та корпоративні клієнти поступово повертаються до використання популярної японської єни для інвестування доходів у високоприбуткові активи. Чи є це ранніми ознаками ще одного «чорного понеділка»?

Вірогідність «чорного понеділка»

Японська єна ослабла до 149 за долар США сьогодні, досягнувши двотижневого мінімуму, оскільки долар США зміцнився на кращих, ніж очікувалося, економічних даних США.

Найбільша брокерська компанія Японії Nomura Holdings повідомила, що інвестори знову почали позичати японську єну, щоб інвестувати ці кошти у високоприбуткові активи. Зокрема, корпоративні клієнти та хедж-фонди повертаються до цих угод, повідомило агентство Bloomberg.

«Відбулося помітне повернення» до операцій на продаж після того, як дані про роздрібні продажі в США перевершили прогнози, зазначив Ентоні Фостер, керівник відділу спотової торгівлі Group of 10 в лондонському офісі Nomura. Він також додав, що багато рахунків продавали єну, щоб купити австралійський долар і фунт стерлінгів.

Прибутковість американських облігацій зросла, оскільки дані по роздрібних продажах послабили економічні побоювання і підживили очікування зниження ставки ФРС. Це призвело до збільшення кількості операцій «carry trade», оскільки інвестори шукають швидких прибутків. Трейдери поставили мільярди доларів на те, що єна ослабне, до того, як валюта підскочила минулого місяця.

Австралійський форекс-брокер ATFX Global Markets минулого тижня зафіксував майже 30-40% зростання шортів по єні, причому ставки в основному були зроблені хедж-фондами та заможними клієнтами-інвесторами.

Заступник голови Банку Японії Шінічі Учіда зазначив, що наразі центральний банк не буде підвищувати процентні ставки, оскільки фінансові ринки є нестабільними. Однак, поки що незрозуміло, чи планує Банк Японії підвищувати ставки в наступному році. Трейдери отримають ясність, коли голова Банку Японії Кадзуо Уеда виступить перед парламентом 23 серпня.

Якщо Уеда залишиться «голубиним», в той час, як голова ФРС Джером Пауелл буде налаштований «яструбино», то різниця в відсоткових ставках між США і Японією залишиться на високому рівні, залучаючи більше інвесторів до операцій на пониження. Це також може призвести до чергового обвалу ринку.

Артур Хейс про те, як може відреагувати крипторинок

Співзасновник BitMEX Артур Хейс попереджає, що ринок зосередиться на торгівлі з високим кредитним плечем, якщо Банк Японії та ФРС не дозволять різниці між відсотковими ставками долара та єни скоротитися.

Торгівля з високим кредитним плечем може зробити ринки волатильними та вразливими до чергового обвалу, подібного до «чорного понеділка».

Він каже, що ціна Біткоїна зросте, якщо або валютна система зруйнується, або фіатна ліквідність поженеться за активами з обмеженими запасами. Тим часом хедж-фонди продовжуватимуть отримувати вигоду доти, доки триватиме різниця у відсоткових ставках між доларом США та єною.

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