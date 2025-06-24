Ці 5 альткоїнів стрімко зросли на фоні перемир’я між Іраном та Ізраїлем

Після кількох днів нестабільності крипторинок отримав несподіваний імпульс до зростання — на тлі новин про ймовірне припинення вогню між Іраном та Ізраїлем

Першим про перемир’я повідомив президент США Дональд Трамп, і його заява викликала хвилю оптимізму на глобальних ринках. Brent подешевшав на 1,8%, ф’ючерси на S&P 500 перейшли в зелений сектор, а криптовалюти — особливо альткоїни — стрімко подорожчали. Серед них: Ethereum, Solana, Cardano, Dogecoin та XRP. Трейдери почали активно перерозподіляти капітал у бік альткоїнів, роблячи ставку на зниження волатильності та відновлення довіри до ризикових активів.

Про це свідчать матеріали CoinDesk.

Ether, Solana та Cardano: нова хвиля після відновлення

Тріо великих альткоїнів — ETH, SOL і ADA — продемонструвало синхронне зростання приблизно на 7% кожен. Ether повернувся вище $2,41 тис., Solana закріпилася на рівні понад $144,7, а Cardano — на $0,58.

Це зростання відбулося після двох днів падіння, викликаного масштабними ліквідаціями позицій (майже $600 млн за неділю та понеділок). За даними CoinDesk, загальний індекс найбільших токенів (CD20) зріс більш ніж на 3%, що сигналізує про ширший рух по ринку, а не лише окремі сплески.

Аналітики зазначають, що наразі на ринку переважає сподівання на нормалізацію. «Ми думаємо, що ринок швидко оговтається від останнього геополітичного епізоду», — зазначив Августин Фан, керівник відділу аналітики SignalPlus. Однак він додав, що не виключає ще однієї хвилі зниження, яка може обірвати останні довгі позиції.

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Dogecoin: технічний прорив на фоні нестабільності

Мемкоїн підскочив на 6,5%, зупинивши довготривалу низхідну трендову лінію та оновивши локальні максимуми — з $0,1508 до $0,1632. Протягом години торгів обсяги перевищили 800 млн токенів.

Аналітики відзначають, що RSI вийшов із зони перепроданості, а структура ринку перейшла у бичачу фазу. Якщо глобальні ризики знизяться, DOGE може протестувати зону $0,17–$0,18, що раніше слугувала рівнем опору. Підвищена активність у мережі та зростання кількості активних гаманців також підкріплюють оптимістичні настрої навколо токена.

XRP: стрімке повернення вище $2,1

Справжнім сюрпризом для трейдерів став XRP, який зріс на понад 11%, відновившись із просідання до $1,967 після напружених вихідних у регіоні Близького Сходу. У вівторок токен пробив рівень $2,2 при обсягах, що втричі перевищували середньоденні — лише за одну годину було зафіксовано понад 217 млн торгів.

Наразі XRP консолідується вище $2,18, і зона $2,15 перетворилась на локальну підтримку. Частина аналітиків прогнозує подальше зростання аж до $6 у разі сприятливої динаміки, інші ж попереджають про можливу корекцію до $1,55. Утім, зберігається значний інтерес з боку інституційних інвесторів — про це свідчать як обсяги відкритих ф’ючерсних позицій, так і ончейн-дані, що вказують на накопичення токена.

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