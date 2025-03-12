Dogecoin впав на 66%: що далі

Ціна Dogecoin останнім часом демонструє нестабільність, супроводжуючись стійким зниженням. Через це мемкоїн втратив кілька рівнів підтримки на тлі зростаючого тиску з боку продавців. Це падіння призвело до корекції приблизно на 66% від пікового значення у грудні 2024 року

Таке зниження може викликати занепокоєння серед інвесторів Dogecoin, але історичні дані свідчать про те, що подібні корекції є нормальними та часто передують значним зростанням. Криптоаналітик Trader Tardigrade нещодавно зазначив, що Dogecoin вже пережив дві подібні корекції з жовтня 2022 року, і обидві завершилися вибуховим зростанням ціни.

Тенденція Dogecoin до корекцій і стрімкого відновлення

Остання корекція Dogecoin може здаватися складним випробуванням для оптимістично налаштованих інвесторів, але історія показує, що такі зниження часто передували значним злетам. Аналізуючи попередні тренди, можна побачити, що перша серйозна корекція сталася після ралі у 2022 році, коли ціна впала на 64% у період з жовтня 2022 до червня 2023 року. Однак потім відбулося зростання на 300% з липня 2023 по березень 2024 року.

Подібний сценарій повторився під час другої корекції: між березнем та серпнем 2024 року ціна знову знизилася на 64%, але цього разу подальше зростання досягло вже 500%. Ці два цикли сформували певний патерн, що вказує на те, що поточна динаміка Dogecoin не є чимось незвичайним.

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Згідно з аналізом Trader Tardigrade, останнє падіння Dogecoin на 66% від максимуму у грудні 2024 року відповідає цьому історичному патерну. Таким чином, якщо історія повториться, можна очікувати ще одного значного стрибка ціни.

Чи зможе ця корекція привести Dogecoin до $1?

Криптоаналітик натякнув на потенціал для значного зростання, яке могло б підштовхнути Dogecoin до заповітної позначки в $1. Враховуючи, що попередні злети становили 300% і 500%, подібний рух від поточних рівнів може вивести Dogecoin на абсолютно нову територію.

На момент написання матеріалу Dogecoin торгується на рівні $0,1587, знизившись на 8,62% за останні 24 години. Якщо монета виросте на 300%, її ціна може досягти $0,64, що стане найвищим показником за останні кілька років. У разі 500% зростання, Dogecoin може сягнути $0,96, що стане рекордним рівнем.

Перший крок до можливого зростання – відновлення позитивного настрою на крипторинку. Наразі він перебуває у стані екстремального страху, а індикатори настроїв демонструють значення 15, що є найнижчим рівнем за понад два роки.

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За матеріалами bitcoinist.com.