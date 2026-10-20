Ethereum може зрости до $7 000 — аналітик

Ethereum (ETH) може подорожчати до $7 000 до середини серпня 2028 року. Такий прогноз ґрунтується на довгостроковій технічній моделі, яка передбачає формування нового висхідного циклу. Водночас перед початком масштабного зростання криптовалюта може пережити чергову корекцію

Аналітик TradingShot представив прогноз, звернувши увагу на зміни в технічній структурі Ethereum після тривалого падіння протягом 2025–2026 років.

Чому Ethereum може досягти $7 000

Основою прогнозу став чотирирічний висхідний канал, у межах якого аналітик очікує формування нового бичачого циклу.

За його оцінкою, Ethereum подолав 50-тижневу ковзну середню та перервав послідовність дедалі нижчих локальних максимумів, яка раніше характеризувала спадний тренд.

Цільовий рівень $7 000 розташований поблизу верхньої межі довгострокового каналу. За розрахунками TradingShot, зростання від мінімуму циклу до цієї позначки становитиме близько 366%.

Для визначення можливих точок входу та виходу аналітик використав рівні Фібоначчі. Діапазон 0–0,236 він розглядає як зону потенційного накопичення, а 0,786–1 — як область можливої фіксації прибутку.

Водночас технічні індикатори свідчать, що перед новим зростанням Ethereum може зіткнутися з короткостроковим тиском продавців.

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Що може підтримати зростання Ethereum

Додатковим фактором для Ethereum залишаються технологічні оновлення мережі, спрямовані на підвищення її масштабованості та ефективності.

У грудні 2025 року відбулося оновлення Fusaka, яке впровадило технологію PeerDAS. Вона зменшує вимоги до пропускної здатності каналів зв’язку валідаторів і дозволяє збільшувати обсяги даних для мереж другого рівня.

Наступне масштабне оновлення Glamsterdam заплановане на четвертий квартал 2026 року. Воно має вдосконалити обробку транзакцій і створити умови для паралельного виконання операцій.

Ці зміни потенційно можуть посилити позиції Ethereum у сферах децентралізованих фінансів (DeFi), стейблкоїнів і токенізованих активів.

Проте подальша динаміка ETH залежатиме від того, чи супроводжуватиметься збільшення можливостей мережі стійким попитом на її використання.

Яка зараз ситуація з ціною ETH

Станом на 19 жовтня Ethereum торгувався приблизно по $2 425, додавши 0,5% за добу, але втративши близько 4% за тиждень.

Досягнення прогнозованих $7 000 від цього рівня означало б подорожчання приблизно на 189%.

Водночас ETH залишався нижче 50-денної простої ковзної середньої, яка становила $2 550,51. Це свідчить про збереження короткострокового тиску.

Натомість 200-денна ковзна середня перебувала на рівні $2 147,36, що вказує на потенційну довгострокову підтримку.

Індекс відносної сили RSI становив 38 пунктів. Такий показник сигналізує про слабкість поточного імпульсу, хоча актив ще не досяг зони перепроданості.

Закріплення вище $2 550 може покращити перспективи відновлення, тоді як падіння до $2 147 створить ризик подальшого зниження.

На думку редакції PSM, прогноз зростання Ethereum до $7 000 залишається довгостроковим сценарієм, реалізація якого залежатиме від технічної динаміки, розвитку мережі та загального стану крипторинку. Порушення структури висхідного каналу може поставити під сумнів досягнення прогнозованої ціни.

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Джерело: Finbold