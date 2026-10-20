Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Ethereum може зрости до $7 000 — аналітик

20.10.2026 13:40
Микола Деркач

Ethereum (ETH) може подорожчати до $7 000 до середини серпня 2028 року. Такий прогноз ґрунтується на довгостроковій технічній моделі, яка передбачає формування нового висхідного циклу. Водночас перед початком масштабного зростання криптовалюта може пережити чергову корекцію

Ethereum може зрости до $7 000 — аналітик

Фото: chatgpt.com

Аналітик TradingShot представив прогноз, звернувши увагу на зміни в технічній структурі Ethereum після тривалого падіння протягом 2025–2026 років.

Чому Ethereum може досягти $7 000

Основою прогнозу став чотирирічний висхідний канал, у межах якого аналітик очікує формування нового бичачого циклу.

За його оцінкою, Ethereum подолав 50-тижневу ковзну середню та перервав послідовність дедалі нижчих локальних максимумів, яка раніше характеризувала спадний тренд.

Цільовий рівень $7 000 розташований поблизу верхньої межі довгострокового каналу. За розрахунками TradingShot, зростання від мінімуму циклу до цієї позначки становитиме близько 366%.

Для визначення можливих точок входу та виходу аналітик використав рівні Фібоначчі. Діапазон 0–0,236 він розглядає як зону потенційного накопичення, а 0,786–1 — як область можливої фіксації прибутку.

Водночас технічні індикатори свідчать, що перед новим зростанням Ethereum може зіткнутися з короткостроковим тиском продавців.

Читайте також: Ethereum може зрости до $15 000: аналітик назвав ключові рівні

Що може підтримати зростання Ethereum

Додатковим фактором для Ethereum залишаються технологічні оновлення мережі, спрямовані на підвищення її масштабованості та ефективності.

У грудні 2025 року відбулося оновлення Fusaka, яке впровадило технологію PeerDAS. Вона зменшує вимоги до пропускної здатності каналів зв’язку валідаторів і дозволяє збільшувати обсяги даних для мереж другого рівня.

Наступне масштабне оновлення Glamsterdam заплановане на четвертий квартал 2026 року. Воно має вдосконалити обробку транзакцій і створити умови для паралельного виконання операцій.

Ці зміни потенційно можуть посилити позиції Ethereum у сферах децентралізованих фінансів (DeFi), стейблкоїнів і токенізованих активів.

Проте подальша динаміка ETH залежатиме від того, чи супроводжуватиметься збільшення можливостей мережі стійким попитом на її використання.

Яка зараз ситуація з ціною ETH

Станом на 19 жовтня Ethereum торгувався приблизно по $2 425, додавши 0,5% за добу, але втративши близько 4% за тиждень.

Досягнення прогнозованих $7 000 від цього рівня означало б подорожчання приблизно на 189%.

Водночас ETH залишався нижче 50-денної простої ковзної середньої, яка становила $2 550,51. Це свідчить про збереження короткострокового тиску.

Натомість 200-денна ковзна середня перебувала на рівні $2 147,36, що вказує на потенційну довгострокову підтримку.

Індекс відносної сили RSI становив 38 пунктів. Такий показник сигналізує про слабкість поточного імпульсу, хоча актив ще не досяг зони перепроданості.

Закріплення вище $2 550 може покращити перспективи відновлення, тоді як падіння до $2 147 створить ризик подальшого зниження.

На думку редакції PSM, прогноз зростання Ethereum до $7 000 залишається довгостроковим сценарієм, реалізація якого залежатиме від технічної динаміки, розвитку мережі та загального стану крипторинку. Порушення структури висхідного каналу може поставити під сумнів досягнення прогнозованої ціни.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ethereum може зрости до $13 000 — аналітики

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу

Ethereum впав до 14-місячного мінімуму: що радять аналітики

Джерело: Finbold

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
XRP може зрости до $210 до кінця 2026 — аналітик 20.10.2026

XRP може зрости до $210 до кінця 2026 — аналітик
JPMorgan запустив власний токен JPM Coin у мережі Ethereum 20.10.2026

JPMorgan запустив власний токен JPM Coin у мережі Ethereum
Біткоїн може впасти нижче $80 000 — аналітики 20.10.2026

Біткоїн може впасти нижче $80 000 — аналітики
5 подій цього тижня, які можуть вплинути на крипторинок 19.10.2026

5 подій цього тижня, які можуть вплинути на крипторинок
Коли Біткоїн досягне капіталізації $5 трлн — прогноз 19.10.2026

Коли Біткоїн досягне капіталізації $5 трлн — прогноз
Аналітики назвали криптовалюту з найбільшим потенціалом зростання 19.10.2026

Аналітики назвали криптовалюту з найбільшим потенціалом зростання

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика
ТОП статей 20.10.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика

 Протести у Франції та їхня економічна ціна — причини, наслідки та прогнози
ТОП статей 19.10.2026

Протести у Франції та їхня економічна ціна — причини, наслідки та прогнози

 Swish у Швеції: чому зручні перекази не стали звичною оплатою в магазинах
ТОП статей 16.10.2026

Swish у Швеції: чому зручні перекази не стали звичною оплатою в магазинах

 Чи підвищать податки в Україні: чому політики розійшлися в думках
ТОП статей 14.10.2026

Чи підвищать податки в Україні: чому політики розійшлися в думках

Останні новини
Сьогодні  19:30

XRP може зрости до $210 до кінця 2026 — аналітик

 Сьогодні  18:20

НБУ планує спростити вихід компаній на платіжний ринок

 Сьогодні  17:10

JPMorgan запустив власний токен JPM Coin у мережі Ethereum

 Сьогодні  16:00

Вчені створили чип, який допоможе орієнтуватися без GPS

 Сьогодні  14:50

Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 після обвалу ринку 1987 року

 Сьогодні  13:40

Ethereum може зрости до $7 000 — аналітик

 Сьогодні  12:30

Учені створили ШІ-чип, який обробляє мільйон вимірювань за секунду

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image