Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Попереду ще один напружений тиждень в економічному календарі Сполучених Штатів, і нові заяви президента Дональда Трампа можуть ще більше сколихнути криптовалютний ринок

Цього тижня в США вийдуть два великих звіти по інфляції, а також дані по роздрібних продажах.

Нещодавні змішані економічні звіти минулого тижня все ще відображають сильну економіку і підвищену інфляцію, що підтримує аргументацію на користь того, що Федеральний резерв поки що не буде знижувати ставку.

«Тим часом, заголовки про торговельну війну, що тривають, продовжать волатильність минулого тижня», — прокоментував Kobeissi Letter.

Криптовалютні ринки залишалися стабільними протягом вихідних, але відновили свій відступ на початку торгів в Азії в понеділок.

Події з 10 по 14 лютого

Президент Дональд Трамп зробить ще одну заяву щодо тарифів у понеділок (10 лютого), заявивши, що США запровадять 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію, в тому числі з Канади та Мексики.

Він також підтвердив, що оголосить про «взаємні тарифи», ймовірно, у вівторок або середу, коли США запровадять ввізні мита на товари, на які інша країна запровадила мита на американські товари.

У середу (12 лютого) буде опублікований січневий звіт по базовому індексу споживчих цін (ІСЦ). Це один з двох ключових показників, що використовуються для вимірювання інфляції, оскільки він відображає цінові тенденції в економіці, формує споживчі витрати і безпосередньо впливає на рішення ФРС щодо облікової ставки.

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За ним слідує січневий звіт ІЦВ (індекс цін виробників) у четвер (13 лютого), який відображає ціни на виробничі ресурси для виробників та переробників. ІЦВ вимірює витрати на виробництво споживчих товарів, що безпосередньо впливає на роздрібні ціни, а також розглядається як сигнал про інфляційний тиск.

У п’ятницю (14 лютого) буде опублікований січневий звіт з роздрібних продажів, який містить дані про споживчі витрати. Звіт є провідним індикатором здоров’я економіки, а також інфляційних чинників з боку попиту.

Крім того, голова ФРС Джером Пауелл виступить перед Конгресом зі своїм піврічним звітом про монетарну політику: в середу перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників, а в четвер — перед Банківським комітетом Сенату, що може додати волатильності.

Найбільша американська криптовалютна біржа Coinbase повинна повідомити про прибутки в четвер.

Криптовалютні ринки відступають

В понеділок, 10 лютого, капіталізація крипторинку впала більш ніж на 3% до $3,23 трлн, оскільки цифрові активи розпочали тиждень в мінусі.

Бітко]н впав нижче $95 000 на внутрішньоденному мінімумі в неділю (9 лютого), але зумів підскочити до $97 000.

Ethereum впав ще на 2,4% протягом дня, опустившись до $2 575, а потім відновився до понад $2 630. За останні два тижні актив втратив близько 20%, незважаючи на кілька «бичачих» подій.

Альткоїни знову під ударом, причому найбільших втрат зазнали XRP, Dogecoin, Cardano, Stellar, Shiba Inu і Sui.

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Джерело: Crypto Potato.