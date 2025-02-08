У яких країнах світу заборонена криптовалюта

Криптовалюта перебуває під повною забороною щонайменше в дев’яти країнах світу. В Україні такої заборони немає, однак законодавчі норми щодо її використання залишаються невизначеними

2021 року Верховна Рада ухвалила закон про віртуальні активи, але для повноцінної легалізації криптовалют необхідно врегулювати питання їхнього оподаткування.

У Китаї обмеження на криптовалюту вводили поступово. 2013 року Народний банк заборонив фінансовим установам здійснювати операції з Біткоїном та іншими цифровими активами. У 2017 році в країні припинили діяльність криптовалютних бірж, а в 2021 році уряд визнав незаконними майнінг і криптовалютні транзакції, а також заблокував доступ іноземних бірж до китайських користувачів.

Марокко заборонило торгівлю криптовалютами у 2017 році через побоювання центрального банку щодо їх можливого використання у фінансуванні тероризму та відмиванні коштів. З листопада того ж року операції з цифровими активами стали кримінально караними. Попри це, жителі країни продовжували обмінювати криптовалюту нелегальними каналами. У листопаді 2024 року стало відомо, що влада Марокко планує ухвалити законодавчі зміни, які відкриють шлях до легалізації цифрових активів.

Цікаве по темі: Як змінюватиметься ціна Біткоїна — прогноз Standard Chartered

У Болівії цифрові активи опинилися під забороною ще у 2014 році. Влада країни аргументувала це рішення загрозою для фінансової стабільності та потенційним використанням криптовалют у незаконних схемах.

Алжир запровадив обмеження у 2018 році, коли парламент ухвалив закон, що забороняє купівлю, продаж, використання та зберігання криптовалют. Цей крок був спрямований на захист національної економіки від ризиків відмивання коштів, ухилення від оподаткування та фінансування злочинної діяльності. Водночас, як і в Марокко, підпільна торгівля криптоактивами в країні продовжує існувати.

В Афганістані криптовалюта була заборонена у 2022 році. Для деяких громадян вона стала способом убезпечити власні кошти від потрапляння до рук талібів, а також дозволяла здійснювати фінансові операції в умовах виключення країни зі світової банківської системи. Однак «Талібан» оголосив цифрові активи шахрайськими, розпочав арешти криптотрейдерів та закрив криптовалютні підприємства.

Бангладеш оголосив криптовалюту незаконною ще у 2017 році, встановивши кримінальну відповідальність за її використання. В Єгипті у 2018 році ісламське право визнало криптоактиви забороненими.

Влада Іраку запровадила заборону на криптовалютні операції у 2017 році через загрозу фінансових злочинів. У тому ж році Непал повністю заблокував використання, обмін та майнінг криптовалют.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Trump Media подала заявку на створення біткоїн-ETF

xMoney запустить три нові стейблкоїни, сумісні з MiCA

Біткоїн обвалиться до нуля — «батько фінансів»

Джерело: Слово і діло.