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2 криптовалюти, на які варто звернути увагу у лютому

09.02.2025 12:00
Ольга Деркач
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Попри нещодавній обвал крипторинку та ведмежі тенденції деякі монети із середньою капіталізацією демонструють потенціал для довгострокового зростання. Серед них виділяються Solana (SOL) та Chainlink (LINK)

2 криптовалюти, на які варто звернути увагу у лютому

2 криптовалюти, на які варто звернути увагу у лютому Фото: freepik.com

Solana (SOL)

Станом на момент написання матеріалу Solana торгується на рівні $198,15 із ринковою капіталізацією $96 млрд. Це друга за величиною блокчейн-мережа за загальною вартістю заблокованих активів (TVL) у DeFi, яка в IV кварталі 2024 року випередила Tron (TRX).

Згідно зі звітом State of Solana Q4 2024 від Messari, її DeFi-TVL зріс на 64% квартал до кварталу, досягнувши $8,6 млрд. Зростання забезпечили такі великі протоколи, як Raydium, Kamino та Jupiter Perps, значну роль у чому відіграли спекуляції навколо мемкоїнів і токенів, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Інституційні інвестори також звертають увагу на Solana. За прогнозом VanEck, SOL може досягти $520 у 2025 році, оскільки її частка на ринку платформ смарт-контрактів (SCP) може зрости з 15% до 22% вже цьогоріч.

Аналітики наголошують на домінуванні Solana серед розробників, зростанні обсягів децентралізованих бірж (DEX) і збільшенні активної бази користувачів як ключових чинниках довгострокового оптимістичного прогнозу.

Крім того, SEC нещодавно визнала подання Grayscale щодо Solana ETF, що свідчить про зміну регуляторного підходу та відкриває можливості для інституційних інвестицій.

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Chainlink (LINK)

Chainlink утверджується як один із лідерів серед альткоїнів, демонструючи зростання інституційного накопичення та активності мережі.

Наразі LINK торгується на рівні $19,25 з ринковою капіталізацією $12 млрд. Активність його китів досягла 14-місячного максимуму: за даними Santiment, було зафіксовано 1 659 транзакцій на суму понад $100 000, що є рекордним показником з 6 грудня 2023 року, а також 9 531 унікальну активну адресу — найбільше з 11 грудня 2024 року.

Окрім ончейн-метрик, фундаментальне зростання Chainlink у сфері DeFi та традиційних фінансів продовжує зміцнювати його позиції. Зокрема, екосистема Ronin, один із провідних геймінгових блокчейнів, інтегрувала протокол Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) від Chainlink для забезпечення міжланцюгових переказів активів.

Вплив Chainlink також поширюється на традиційні фінанси. Наприклад, європейська фінтех-компанія 21X впровадила інфраструктуру Chainlink для підтримки токенізованих цінних паперів, що посилює роль проєкту на високорегульованих фінансових ринках.

На тлі потенційного відновлення ринку альткоїнів LINK залишається одним із головних активів для спостереження, оскільки його реальне застосування та довіра інвесторів продовжують зростати.

Висновок

Завдяки сильним ончейн-показникам, зростанню популярності та підвищеному інституційному інтересу Solana та Chainlink виділяються серед найперспективніших криптоактивів для інвесторів, які прагнуть отримати значний прибуток у наступній фазі зростання ринку альткоїнів.

Однак, з огляду на високу волатильність криптовалютного ринку, трейдерам варто залишатися обережними, уважно стежити за трендами та розвитком подій, щоб мінімізувати ризики та максимально використати можливості.

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Рубрики: АналітикаІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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