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Історичні дані сигналізують про ймовірне падіння ціни Ethereum ще на 50%

06.10.2024 14:00
Олеся Крамаренко
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Криптоаналітик Бенджамін Коуен попереджає, що ETH може пережити ще одне велике падіння, можливо, до $1200

Історичні дані сигналізують про ймовірне падіння ціни Ethereum ще на 50%

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com, freepik.com

Друга за величиною криптовалюта у світі Ethereum зіткнулася з сильним тиском продажів цього тижня, впавши на 10% за останні сім днів. Оскільки ціна ETH вже торгується нижче рівня $2 400, деякі аналітики ринку вважають, що очікується ще 50% падіння, згідно з моделлю логарифмічної регресії.

Регресійна модель Ethereum

За допомогою моделі логарифмічної регресії популярний криптоаналітик Бенджамін Коуен пояснює, що кожного разу, коли Ethereum (ETH) пробиває підтримку Біткоїна, пара ETH/USD стикається з 70% падінням до нижньої лінії тренду логарифмічної регресії.

Наразі ETH вже впав на 41%. Це викликає занепокоєння, що подібний сценарій може розгорнутися і цього року. Нагадаємо, що Ethereum втратив понад $50 млрд від своєї ринкової капіталізації за останній тиждень.

Регресійна модель Ethereum

Історично такі різкі спади відбувалися у 4 кварталі 2016 року та 4 кварталі 2019 року, що дає підстави припустити, що подібна картина може виникнути у 4 кварталі 2024 року.

Хоча учасники ринку налаштовані оптимістично щодо потенційного «жовтневого» ралі, деякі експерти, такі як Бенджамін Коуен, застерігають, що було б розумно враховувати й ризики зниження. В одному зі своїх постів ще в серпні Коуен зробив попередження: «Я думаю, що перед EOY відбудеться велике падіння до ~$1200, а потім відскок до 2025 року».

Це означає, що ціна Ethereum може готуватися до ще однієї 50% корекції від поточних рівнів. Окремі аналітики ринку відкинули аналіз Коуена, заявивши, що він не застосовується в роки халвінгу Біткоїна. У відповідь на це Коуен написав:

“У 4-му кварталі 2016 року ETH увійшов у смугу регресії, яка була вдвічі меншою за попередній рік. Чесно кажучи, весь цей аргумент «Але це ж рік халвінгу!» стає дещо застарілим. Ви могли б сказати те ж саме, коли ETH коштував $4 тис., а він все одно впав до $1900».

Ціна ETH стрімко падає на тлі зниження настроїв інвесторів

На початку цього тижня Біткоїн та альткоїни різко впали на тлі ескалації ізраїльсько-іранського конфлікту, а також всупереч очікуванням всіх щодо «жовтневого» ралі. Водночас кити ICO Ethereum продовжували продавати свої активи, що свідчить про те, що довгострокові інвестори втрачають довіру до монети.

Крім того, загальний потік у спотові Ethereum ETF був доволі слабким, оскільки інституційні гравці надають перевагу BTC, а не ETH в умовах нинішньої ринкової невизначеності. Однак, попри це, співзасновник Віталік Бутерін зосередився на великих заходах в екосистемі. Напередодні він запропонував знизити мінімальний поріг для стейкінг ETH вдвічі — до 16 ETH.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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