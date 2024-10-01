Чому стрімко зростає комісія Ethereum: подробиці

Ethereum, друга за ринковою капіталізацією криптовалюта, останнім часом переживає значний сплеск комісій за транзакції

Згідно з даними IntoTheBlock, щотижневі комісії Ethereum злетіли до $45 млн, що є найвищим рівнем з 10 червня 2024 року:

“Щотижневі збори ETH досягли $45 млн, що є найвищим показником з 10 червня 2024 року. У той час як розмови про “цифрове золото”, Біткоїн, привертають більше уваги в традиційних фінансах, зростаюча мережева активність і цінові показники Ethereum продовжують вражати”.

ETH hit $45M in weekly fees, the highest since June 10, 2024. While Bitcoin’s ‘digital gold’ narrative captures more attention in traditional finance, Ether’s growing network activity and price performance continue to impress. pic.twitter.com/tPaegfV6QJ — IntoTheBlock (@intotheblock) September 29, 2024

В цілому за минулий тиждень загальна сума комісій Ethereum зросла на 188,51%. Вона повернулась до рівня, який спостерігався наприкінці травня.

Згідно з даними аналітичної платформи Santiment, Wrapped Ethereum (WETH) є основною причиною зростання комісій в мережі. WETH є важливою частиною екосистеми DeFi, оскільки це “обгорнута” версія Ethereum, яка спрощує взаємодію з децентралізованими застосунками.

Домінування WETH у комісійних відрахуваннях свідчить про те, що трейдери активно використовують DeFi-платформи, найімовірніше, для пулів ліквідності, торгівлі та інших фінансових операцій, які потребують WETH як базового активу. Тож поточне підвищення зборів може бути пов’язане зі зростанням активності DeFi, що в цілому є хорошим показником здоров’я екосистеми.

Варто зазначити, що підвищення комісій іноді вказує на те, що ринок наближається до спекулятивного піку, оскільки вищі тарифи часто відповідають сплеску мережевої активності, що підживлюється ажіотажем на ринку. Однак нинішнє зростання вартості навряд чи є причиною для занепокоєння. Навпаки, це свідчить про здорову активність в екосистемі Ethereum.

Нагадаємо, що загалом середня комісія в мережі Ethereum зросла в 11 разів за місяць.

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За матеріалами U.Today