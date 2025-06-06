Конфлікт Трампа з Маском вдарив по крипторинку: які монети постраждали

Діяльність президента США цьогоріч вже неодноразово сколихнула крипторинок, і навіть зараз, коли спостерігається конфлікт з Ілоном Маском, деякі криптовалюти, зокрема, Dogecoin та TRUMP, зазнали падіння

Токен Official Trump (TRUMP) наразі демонструє найгірші показники серед топ-100 криптовалют за ринковою капіталізацією. Причина — публічна та дедалі гостріша суперечка між президентом США Дональдом Трампом і техномільярдером Ілоном Маском, яка вже зачепила й крипторинок.

За даними Finbold та CoinMarketCap, ринкова капіталізація TRUMP обвалилася з $2,168 млрд до $1,935 млрд за останні 24 години — тобто зникло $233 млн вартості.

На момент написання матеріалу токен торгується у межах $9,66 — падіння на 10,74% за добу та на 15,58% за тиждень.

Розпродаж відбувається на тлі різкого зростання торгової активності. Обсяг торгів за 24 години зріс до $876,85 млн, що на 211,87% більше, ніж за добу раніше, адже трейдери намагаються заробити на тлі конфлікту між Трампом і Маском, який стає дедалі особистішим.

Політика та крипта перетинаються

Розрив між Трампом і Маском став вірусним після того, як останній публічно розкритикував один із ключових законопроєктів президента США щодо податків та витрат. У відповідь Трамп написав, що розчарований Маском, і натякнув, що це може бути кінцем їхніх «чудових стосунків».

Маск не змовчав і звинуватив Трампа в «невдячності», додавши з натяком: «Без мене Трамп би програв вибори».

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Під удар потрапив і Dogecoin

Цікаво, що серед найбільших втрат за останню добу опинився й Dogecoin (DOGE) — токен, який Маск активно підтримував. DOGE подешевшав на 7,1%, а обсяги торгів зросли майже до $2 млрд — плюс 149,75%.

Цікаво, що Dogecoin (DOGE), монета, яку давно підтримує Маск, також увійшла до п’ятірки криптовалют, що найбільше втратили у ціні за останні 24 години. DOGE подешевшав на 7,1% за той самий період, а обсяг торгів зріс майже до $2 млрд — плюс 149,75%.

Швидке падіння цін TRUMP і DOGE підкреслює, наскільки тісно деякі криптовалюти пов’язані з настроями в інтернеті і наскільки вони можуть бути вразливими до раптових змін у громадській думці.

Крім того, різке зростання обсягу торгів свідчить про те, що як роздрібні трейдери, так і великі учасники ринку швидко відреагували на заголовки новин, причому деякі, ймовірно, вирішили зафіксувати прибуток, а інші спробували заробити на волатильності.

Що далі?

Поки Трамп і Маск продовжують обмінюватися гострими репліками на своїх платформах, неясно, чи вщухне ця суперечка, чи і надалі підігріватиме ринок.

Наразі токен Official Trump залишається вкрай чутливим до політичної драми, а трейдери Dogecoin уважно стежать за новими заявами Маска, які можуть вплинути на короткострокову ціну монети.

Одне зрозуміло точно: крипторинки дедалі тісніше переплітаються з реальними політичними подіями, а трейдери реагують на них швидше, ніж будь-коли.

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За матеріалами finbold.com.