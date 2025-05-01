close-btn
PaySpaceMagazine

Криптотрейдер перетворив $1500 на $300 000 за 5 годин

01.05.2025 19:50
Ольга Деркач
Читати росiйською

У 2025 році через нестабільність крипторинку після повернення Дональда Трампа до Білого дому трейдерам рідко вдається швидко заробити великі суми на цифрових активах, як це було раніше. Однак деяким інвесторам все ж вдається це зробити

Криптотрейдер перетворив $1500 на $300 000 за 5 годин

Криптотрейдер перетворив $1500 на $300 000 за 5 годин Фото: chatgpt.com

Пізно ввечері 30 квітня один із криптоінвесторів перервав цю затишшя, вчасно купивши мемкоїн на базі Solana під назвою New XAI gork (GORK) на суму $1 513. Приблизно за п’ять годин вартість його інвестиції стрімко зросла, і 7,24 млн токенів GORK стали коштувати майже $300 000.

Невдовзі трейдер продав 3,86 млн токенів, отримавши трохи менше ніж $133 000. Водночас він залишив собі ще 3,38 млн GORK, що забезпечило йому нереалізований прибуток приблизно на $162 000, згідно з даними Finbold від 1 травня, зібраними з платформи GMGN.

Приголомшливий успіх угоди став можливим завдяки раптовому та стрімкому зростанню GORK, яке відбулося після того, як криптобіржа Moonshot оголосила про лістинг цього мемкоїна. GORK — один із численних токенів, що віддають шану (а, можливо, й намагаються скористатися популярністю) штучного інтелекту Grok, створеного компанією xAI.

Читайте також: Перші 100 днів президентства Трампа «стерли» понад 20 000 біткоїн-мільйонерів

Повернення манії на мем-токени?

Ця угода також може свідчити про відновлення типу трейдингу, який у 2025 році став відносною рідкістю — особливо у порівнянні з 2024 роком, коли інвестори — завдяки вдачі, навичкам або інсайдерському доступу — перетворювали сотні доларів на десятки тисяч або навіть мільйони всього за кілька годин або днів.

Нагадаємо, що найбільша подібна угода цього року була пов’язана зі спекуляціями навколо запуску кількох цифрових активів, пов’язаних із родиною Трампа, незадовго до інавгурації. Торгівля була суперечливою головним чином через те, що багато з цих токенів мали значно коротший період блокування у порівнянні з основним токеном Official Trump (TRUMP), що дало інсайдерам змогу скористатися хвилею ажіотажу у власних інтересах.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн-майнінг споживає понад 0,5% світової електроенергії — дослідження

Strategy ініціює штучний халвінг Біткоїна — аналітик

Як зміниться ціна Біткоїна до 2030: прогноз ARK Invest

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у травні 01.05.2025

4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у травні
Перші 100 днів президентства Трампа «стерли» понад 20 000 біткоїн-мільйонерів 30.04.2025

Перші 100 днів президентства Трампа «стерли» понад 20 000 біткоїн-мільйонерів
Артур Хейс закликав купувати Біткоїн та інші криптовалюти 30.04.2025

Артур Хейс закликав купувати Біткоїн та інші криптовалюти
Dogecoin може оновити історичний максимум — Алі Мартінес 30.04.2025

Dogecoin може оновити історичний максимум — Алі Мартінес
Біткоїн-майнінг споживає понад 0,5% світової електроенергії — дослідження 29.04.2025

Біткоїн-майнінг споживає понад 0,5% світової електроенергії — дослідження
Біткоїн може досягнути нового максимуму уже в травні 29.04.2025

Біткоїн може досягнути нового максимуму уже в травні
Вибір редакції
Всі
Регулювання та оподаткування віртуальних активів в Україні: огляд законопроєкту
ТОП статей 25.04.2025

Регулювання та оподаткування віртуальних активів в Україні: огляд законопроєкту

 Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів
ТОП статей 15.04.2025

Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів
Останні новини
Сьогодні  19:50

Криптотрейдер перетворив $1500 на $300 000 за 5 годин

 Сьогодні  17:20

4 криптовалюти, на які варто звернути увагу у травні

 Сьогодні  14:20

Visa представила нову ШІ-технологію для шопінгу

 Сьогодні  12:50

NovaPay запускає кредитну картку

 Сьогодні  11:20

Міносвіти та USF запустили акселераційну програму для стартапів

 Сьогодні  10:10

Скільки заробила «Аврора» за І квартал 2025 року — СЕО мережі

 30.04.2025  21:00

Revolut виходить на мобільний ринок

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber