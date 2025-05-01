Криптотрейдер перетворив $1500 на $300 000 за 5 годин

У 2025 році через нестабільність крипторинку після повернення Дональда Трампа до Білого дому трейдерам рідко вдається швидко заробити великі суми на цифрових активах, як це було раніше. Однак деяким інвесторам все ж вдається це зробити

Пізно ввечері 30 квітня один із криптоінвесторів перервав цю затишшя, вчасно купивши мемкоїн на базі Solana під назвою New XAI gork (GORK) на суму $1 513. Приблизно за п’ять годин вартість його інвестиції стрімко зросла, і 7,24 млн токенів GORK стали коштувати майже $300 000.

Невдовзі трейдер продав 3,86 млн токенів, отримавши трохи менше ніж $133 000. Водночас він залишив собі ще 3,38 млн GORK, що забезпечило йому нереалізований прибуток приблизно на $162 000, згідно з даними Finbold від 1 травня, зібраними з платформи GMGN.

Приголомшливий успіх угоди став можливим завдяки раптовому та стрімкому зростанню GORK, яке відбулося після того, як криптобіржа Moonshot оголосила про лістинг цього мемкоїна. GORK — один із численних токенів, що віддають шану (а, можливо, й намагаються скористатися популярністю) штучного інтелекту Grok, створеного компанією xAI.

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Повернення манії на мем-токени?

Ця угода також може свідчити про відновлення типу трейдингу, який у 2025 році став відносною рідкістю — особливо у порівнянні з 2024 роком, коли інвестори — завдяки вдачі, навичкам або інсайдерському доступу — перетворювали сотні доларів на десятки тисяч або навіть мільйони всього за кілька годин або днів.

Нагадаємо, що найбільша подібна угода цього року була пов’язана зі спекуляціями навколо запуску кількох цифрових активів, пов’язаних із родиною Трампа, незадовго до інавгурації. Торгівля була суперечливою головним чином через те, що багато з цих токенів мали значно коротший період блокування у порівнянні з основним токеном Official Trump (TRUMP), що дало інсайдерам змогу скористатися хвилею ажіотажу у власних інтересах.

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