Morgan Stanley розглядає можливість виходу на ринок криптотрейдингу

Криптовалютна дочірня компанія Morgan Stanley, E-Trade, готується запропонувати криптотрейдинг, повідомляють ЗМІ з посиланням на двох людей, знайомих з цими планами

Згідно з даними джерел, такий крок кредитора мотивований очікуванням більш сприятливого регуляторного середовища при новій адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа.

Однак, перш ніж запустити таку послугу, E-Trade потребуватиме схвалення ключових регуляторів, включаючи Федеральну резервну систему. Її материнська компанія є банківською холдинговою організацією, тому вона підпадає під нагляд центрального банку.

Morgan Stanley придбав E-Trade у 2020 році. На момент придбання в управлінні компанії було понад 5,2 млн рахунків та $360 млрд активів.

Вихід Morgan Stanley на ринок криптовалют принесе значний капітал і легітимність у цю сферу, що потенційно заохотить більшу участь у ній індивідуальних та інституційних інвесторів.

Примітно, що Charles Schwab, найбільша публічна брокерська компанія в США, також висловила зацікавленість у криптотрейдингу.

У листопаді генеральний директор компанії Рік Вурстер зазначив, що Schwab вивчить цю можливість, якщо регуляторні умови покращаться. Як і E-Trade, Schwab потребуватиме схвалення Федеральної резервної системи через свої банківські операції.

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Якщо ці фірми отримають необхідні дозволи, крипторинок може побачити хвилю нових учасників і посилення конкуренції, кинувши виклик усталеним гравцям і подолавши розрив між традиційними і цифровими фінансами.

Потенційний запуск традиційними фінансовими гігантами послуг з торгівлі криптовалютами підкреслює загальний інтерес до цього сектору зараз, коли регулювання може стати більш дружнім.

Оскільки Трамп призначає в свою команду людей, які підтримують криптовалюти , таких як новий голова Комісії з цінних паперів і бірж США Пол Аткінс, залучення авторитетних установ може змінити конкурентний ландшафт, одночасно залучивши більше капіталу на ринок.

Окрім традиційних фінансових компаній, які приєднуються до крипторинку, гравці галузі сподіваються на регуляторні зміни в перший день правління Трампа. Серед очікувань — укази, що спростять доступ до банківських послуг.

Крім того, на ринки можуть вийти нові продукти, пов’язані з криптовалютами, що ще більше підвищить інтерес з боку інституцій. Аналітики біржових фондів (ETF) Bloomberg Ерік Балчунас і Джеймс Сейффарт очікують хвилю схвалень нових криптовалютних ETF цього року.

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За матеріалами: CryptoSlate.