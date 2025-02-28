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PaySpaceMagazine

ObmenAT24, WhiteBIT і Binance – видання «ТОП-100. Рейтинги найбільших» назвав лідерів криптовалютного ринку

28.02.2025 12:40
Микола Деркач
Новини компанії
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У Києві відбулася церемонія нагородження переможців «ТОП-100. Рейтинги найбільших», що відзначає провідні компанії фінансового ринку України

ObmenAT24, WhiteBIT і Binance – видання «ТОП-100. Рейтинги найбільших» назвав лідерів криптовалютного ринку

У категорії криптовалютних платформ серед лідерів відзначені кастомізована крипто-фіатна платформа ObmenAT24, WhiteBIT і Binance — сервіси, що формують екосистему обігу та розвитку цифрових активів, забезпечуючи клієнтам доступ до інноваційних фінансових рішень.

«ТОП-100. Рейтинги найбільших» — це авторитетне щорічне дослідження, що визначає найуспішніші компанії різних галузей на основі фінансових показників і бізнес-результатів, експертної оцінки журі та голосування користувачів.

Визнання кастомізованої платформи ObmenAT24 серед провідних криптосервісів України підтверджує її стабільність, інноваційний підхід, технологічний розвиток і високу довіру клієнтів.

Перемога у рейтингу стала ще одним визнанням ObmenAT24, що з 2016 року є одним із найбільш динамічних операторів українського крипторинку. Платформа спеціалізується на швидкому, безпечному та конфіденційному обміні криптовалют для приватних осіб, бізнесу та криптоінвесторів.

Сервіс ObmenAT24 доступний у 26 містах України та 40 столицях світу на чотирьох континентах, забезпечуючи миттєві обмінні транзакції, відсутність прихованих комісій і значні резерви для проведення великих обмінних операцій. Клієнти сервісу мають доступ до широкого спектра платіжних інструментів, включаючи Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay, Wize та Payoneer.

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ObmenAT24, WhiteBIT і Binance – видання «ТОП-100. Рейтинги найбільших» назвав лідерів криптовалютного ринку

ОбменAT24 – визнаний лідер криптовалютного ринку, який неодноразово підтверджував свою стабільність, технологічність і надійність, отримуючи престижні відзнаки у фінансовій сфері. Серед найвагоміших досягнень платформи:

  • Висока репутація у відомих криптовалютних лістингах, що підтверджують надійність сервісу.
  • Обслуговування понад мільйона клієнтів у різних країнах світу.
  • Визнання серед криптоінвесторів завдяки стабільній якості послуг і швидкості транзакцій.
  • Визнання серед найкращих криптосервісів порталу «Мінфін».
  • Нагорода «Кращий криптопроєкт» PaySpace Magazine Awards 2024.

ObmenAT24 – кастомізована крипто-фіатна платформа, що забезпечує операції з криптовалютами, стейблкоїнами й електронними грошима. Ця платформа відкриває клієнтам доступ до операцій з криптоактивами у глобальному вимірі. Сервіс поєднує сучасні технології та широкий набір фінансових інструментів, надаючи клієнтам миттєві операції без прихованих комісій і  високі ліміти обміну.

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Рубрики: КриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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