Сезон альткоїнів нарешті розпочався — криптотрейдер

За словами одного аналітика, сезон альткоїнів уже розпочинається

«За сім років роботи в криптосфері я не бачив більш очевидної конфігурації для зростання», — заявив 15 травня трейдер і інвестор cyclop своїм 578 000 підписникам.

Трейдер визначив чотири фактори, які збігаються: Біткоїн близький до свого історичного максимуму, інтерес роздрібних інвесторів близький до історичного мінімуму, співвідношення ETH/BTC переламало трирічний спад, а індекс альткоїнів відскочив від мінімального рівня.

«Кожен з цих факторів раніше викликав альтсезон, — сказав він. — Зараз вони всі є одночасно. Не можу повірити, що це кажу, але я справді вважаю, що ми нарешті на початку альтсезону».

Індикатори початку сезону альткоїнів

По-перше, змінився наратив навколо Біткоїна, який більше не розглядається як спекулятивний інструмент, а як макроекономічний хедж і засіб збереження вартості, підкріплений інститутами та фондовими ринками, а також геополітичний актив для країн, що стикаються з інфляцією.

Альткоїни, особливо великі, такі як Ethereum і Solana, тепер розглядаються як технологічні платформи, а не «альтернативи Біткоїну».

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До цих двох наративів додайте збільшення глобальної ліквідності, розширення пропозиції стейблкоїнів, індекс альтсезону, що показує бичачу дивергенцію, та індекс роздрібної торгівлі, що наближається до дна — все це історично передувало великим ралі альткоїнів.

Крім того, співвідношення ETH/BTC, яке є мірою цін на Ethereum у перерахунку на біткоїни, відскочило від 5-річного мінімуму 0,018 до 0,025 за останні кілька тижнів.

Тим часом, за даними Tradingview, домінування Біткоїна впало з 4-річного максимуму 65,4% до 62% за останній тиждень.

14 травня менеджер з розвитку Web3 Кас Аббе зафіксував підтвердження щоденного золотого хреста ринкової капіталізації альткоїнів. Востаннє це сталося в жовтні 2024 року, що призвело до міні-альтсезону, додав він, застерігши, що перед будь-яким серйозним зростанням можуть бути бічні коливання.

Тим часом аналітик Ash Crypto повідомив своїм 1,8 млн підписників, що альтсезон наближається, після того як за останній тиждень Ethereum подорожчав на 30%, а Біткоїн — менше ніж на 3%.

За останні 24 години криптовалютні ринки трохи охолонули, а альткоїни в цілому демонструють змішану динаміку.

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Джерело: Crypto Potato.