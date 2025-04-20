close-btn
PaySpaceMagazine

ШІ-токени та мемкоїни домінували у криптонаративах у 1 кварталі 2025 — CoinGecko

20.04.2025 13:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Інтерес криптоінвесторів до криптовалют ще не змінився на нові наративи, оскільки в першому кварталі 2025 року мемкоїни та штучний інтелект (ШІ) продовжували домінувати в майндшейрі

ШІ-токени та мемкоїни домінували у криптонаративах у 1 кварталі 2025 — CoinGecko

ШІ-токени та мемкоїни домінували у криптонаративах у 1 кварталі 2025 — CoinGecko Фото: unsplash.com

Токени штучного інтелекту і мемкоїни були домінуючим криптовалютним наративом у першому кварталі 2025 року, на які припадає 62,8% інтересу інвесторів, згідно з щоквартальним звітом CoinGecko. ШІ-токени захопили 35,7% глобального інтересу інвесторів, обігнавши частку мемкоїнів з 27,1%, які залишилися на другому місці.

З 20 найпопулярніших криптовалютних наративів кварталу шість були пов’язані з мемкоїнами, а п’ять — зі штучним інтелектом.

«Схоже, що ми ще не бачили появи нового наративу, і ми все ще слідуємо тенденціям минулих кварталів, — сказав Боббі Онг, співзасновник і головний операційний директор CoinGecko. — Думаю, ми всі втомилися від повторення одних і тих же старих тенденцій».

Інтерес до мемкоїнів різко зріс напередодні інавгурації президента США Дональда Трампа 20 січня після того, як його команда запустила мемокоїн TRUMP 18 січня і токен MELANIA 19 січня в мережі Solana.

Цікаве по темі: Біткоїн може стати світовою резервною валютою — CEO BlackRock

Однак деякі спостерігачі за галуззю стурбовані тим, що мемекоїни відволікають капітал від утилітарних токенів, таких як Solana (SOL), обмежуючи їхній ціновий потенціал.

За даними TradingView, за останні три місяці з моменту інавгурації Трампа SOL впав приблизно на 48%, коли він ненадовго сягнув піку вище $270.

Криптоіндустрія зазнала ще одного удару після краху токена Libra (LIBRA), мемкоїна, схваленого президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм, який знищив ринкову вартість на $4 млрд протягом декількох годин після того, як інсайдери нібито вивели понад $107 млн ліквідності, що спричинило падіння цін на 94%.

Хоча скандал з Libra ознаменував кінець тенденції «політичного мемкоїна», найприбутковіші трейдери галузі все ще полюють за спекулятивними інвестиціями в мемкоїни, незважаючи на кінець суперциклу мемкоїнів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн може увійти у фазу очікування: ось чому

4 фактори, які можуть розвернути ціни на криптовалюти

4 криптовалюти з високим рівнем конфіденційності

Джерело: CoinTelegraph.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Біткоїн може стати світовою резервною валютою — CEO BlackRock 20.04.2025

Біткоїн може стати світовою резервною валютою — CEO BlackRock
Біткоїн може увійти у фазу очікування: ось чому 19.04.2025

Біткоїн може увійти у фазу очікування: ось чому
7 біткоїн-ETF, на які варто звернути увагу 19.04.2025

7 біткоїн-ETF, на які варто звернути увагу
4 фактори, які можуть розвернути ціни на криптовалюти 17.04.2025

4 фактори, які можуть розвернути ціни на криптовалюти
Біткоїн-кити купують «як ніколи раніше» — аналітик 17.04.2025

Біткоїн-кити купують «як ніколи раніше» — аналітик
4 криптовалюти з високим рівнем конфіденційності 16.04.2025

4 криптовалюти з високим рівнем конфіденційності
Вибір редакції
Всі
Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів
ТОП статей 15.04.2025

Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів

 Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
ТОП статей 09.04.2025

Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
Останні новини
Сьогодні  13:00

ШІ-токени та мемкоїни домінували у криптонаративах у 1 кварталі 2025 — CoinGecko

 Сьогодні  10:00

Біткоїн може стати світовою резервною валютою — CEO BlackRock

 19.04.2025  14:00

Біткоїн може увійти у фазу очікування: ось чому

 19.04.2025  11:30

Скільки б ви отримали, вклавши $1000 в Nvidia на початку президентства Трампа

 19.04.2025  10:00

7 біткоїн-ETF, на які варто звернути увагу

 18.04.2025  19:00

Чи підвищать податки в Україні — відповідь Міністра фінансів

 18.04.2025  18:00

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в І кварталі 2025 року

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber