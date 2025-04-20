ШІ-токени та мемкоїни домінували у криптонаративах у 1 кварталі 2025 — CoinGecko

Інтерес криптоінвесторів до криптовалют ще не змінився на нові наративи, оскільки в першому кварталі 2025 року мемкоїни та штучний інтелект (ШІ) продовжували домінувати в майндшейрі

Токени штучного інтелекту і мемкоїни були домінуючим криптовалютним наративом у першому кварталі 2025 року, на які припадає 62,8% інтересу інвесторів, згідно з щоквартальним звітом CoinGecko. ШІ-токени захопили 35,7% глобального інтересу інвесторів, обігнавши частку мемкоїнів з 27,1%, які залишилися на другому місці.

З 20 найпопулярніших криптовалютних наративів кварталу шість були пов’язані з мемкоїнами, а п’ять — зі штучним інтелектом.

«Схоже, що ми ще не бачили появи нового наративу, і ми все ще слідуємо тенденціям минулих кварталів, — сказав Боббі Онг, співзасновник і головний операційний директор CoinGecko. — Думаю, ми всі втомилися від повторення одних і тих же старих тенденцій».

Інтерес до мемкоїнів різко зріс напередодні інавгурації президента США Дональда Трампа 20 січня після того, як його команда запустила мемокоїн TRUMP 18 січня і токен MELANIA 19 січня в мережі Solana.

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Однак деякі спостерігачі за галуззю стурбовані тим, що мемекоїни відволікають капітал від утилітарних токенів, таких як Solana (SOL), обмежуючи їхній ціновий потенціал.

За даними TradingView, за останні три місяці з моменту інавгурації Трампа SOL впав приблизно на 48%, коли він ненадовго сягнув піку вище $270.

Криптоіндустрія зазнала ще одного удару після краху токена Libra (LIBRA), мемкоїна, схваленого президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм, який знищив ринкову вартість на $4 млрд протягом декількох годин після того, як інсайдери нібито вивели понад $107 млн ліквідності, що спричинило падіння цін на 94%.

Хоча скандал з Libra ознаменував кінець тенденції «політичного мемкоїна», найприбутковіші трейдери галузі все ще полюють за спекулятивними інвестиціями в мемкоїни, незважаючи на кінець суперциклу мемкоїнів.

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Джерело: CoinTelegraph.