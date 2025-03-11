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Solana вперше за 3 роки впала нижче ключового рівня

11.03.2025 19:20
Микола Деркач
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Реалізована ціна SOL (Realized Price, середня собівартість усіх монет, що востаннє переміщувалися у блокчейні) опустилася нижче $134 вперше з травня 2022 року

Solana вперше за 3 роки впала нижче ключового рівня

Solana вперше за 3 роки впала нижче ключового рівня Фото: nsplash.com, freepik.com

Solana (SOL) потрапила у зону невизначеності, оскільки в понеділок широке падіння крипторинку спричинило її зниження на 8% до $124. У вівторок, 11 березня, її ціна протестувала рівень $113,7, після чого скоригувалася на рівні $123-124. Ринкова капіталізація коливається в межах $63,1 млрд.

Solana (SOL)

Solana (SOL) Фото: coinmarketcap.com

Згідно з даними Glassnode, падіння реалізованої ціни до показника в $134 — відбулося вперше з травня 2022 року. Нагадаємо, що реалізована ціна — це середня собівартість усіх монет, що востаннє переміщувалися. Поточне значення свідчить про те, що більшість власників перебуває у збитку. Це ведмежий сигнал, який може спровокувати панічні розпродажі.

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Падіння відбувається на тлі обговорення валідаторами Solana пропозиції SIMD-0228, яка передбачає скорочення річної інфляції мережі з 4,7% на 80%, і до приблизно 1,5% у довгостроковій перспективі.

На відміну від ринкової ціни, яка змінюється під впливом біржових угод, реалізована ціна є ключовим орієнтиром собівартості.

Технічний аналіз показує формування низхідного каналу, де рівень опору знаходиться між $134 (колишній рівень підтримки) та $130, а підтримка – на рівнях $120 і $115. Тренд залишається ведмежим, але якщо рівень $120 утримається, а $128 буде пробито на обсягах, можливий відскок до $134 за рахунок купівлі на падінні.

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Рубрики: АналітикаГрошіКриптовалютиСвітНовини
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