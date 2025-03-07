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Trustee Plus випустила оновлену версію криптогаманця з розширеними можливостями

07.03.2025 12:55
Ольга Деркач
Новини компанії
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Trustee Plus офіційно запустили нову версію свого криптогаманця, який залишається найпопулярнішим в Україні. Користувачам запропонували вдосконалений функціонал і додаткові інструменти для роботи з цифровими активами

Trustee Plus випустила оновлену версію криптогаманця з розширеними можливостями

Одним із головних оновлень стала поява фізичної криптокарти Trustee Plus. З її допомогою можна оплачувати покупки з використанням цифрових активів. На старті картка доступна для доставки в країни Європи, де проживає значна частина українців, проте компанія сподівається, що незабаром ця опція з’явиться і в Україні.

Ще однією новинкою став персональний IBAN, що дозволяє здійснювати платежі до 10 000 євро однією транзакцією. Це відкриває можливості для миттєвої оплати комунальних послуг, придбання автомобіля або нерухомості.

Серед нових функцій — Swipe-to-Send: для переказу коштів іншому користувачеві, що знаходиться поруч, достатньо скачати Trustee Plus, ввести суму і просто струснути смартфон.

«Ми безмежно вдячні українцям за довіру, яку вони надали нашій компанії. Новий Trustee Plus з’явився завдяки активному використанню ними криптогаманця та платіжної картки. Продукт поєднує в собі досвід сотень тисяч користувачів та інновації, здатні змінити наше життя на краще», — заявив CEO Trustee Plus Вадим Груша.

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Також оновлено службу технічної підтримки — тепер вона стане ще швидшою та зручнішою. У найближчому майбутньому планується запуск VIP-сервісу для преміальних клієнтів, що підвищить якість обслуговування і надійність платформи.

Trustee Plus випустила оновлену версію криптогаманця з розширеними можливостями

Крім того, компанія розширила реферальну програму. Тепер за кожного користувача, який оформив криптокарту за вашим посиланням, нараховується п’ять євро. Ці кошти можна зберегти, передати рефералу або розділити між собою.

Успіхи Trustee Plus не залишилися непоміченими: компанія очолила рейтинг найкращих криптогаманців за версією Incrypted. Крім того, її досягнення високо оцінили незалежні експерти. Вони також включили продукт компанії до списку найкращих криптокарток 2025 року.

Таким чином, новий Trustee Plus це не просто інструмент для зберігання цифрових активів, а повноцінний інструмент для управління фінансами та проведення швидких платежів. Уже зараз користувачі можуть завантажити застосунок в App Store і Google Play та оцінити всі його можливості.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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