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Інновації та досягнення: рекордне зростання криптогаманця Trustee Plus у 2024 році

26.12.2024 15:50
Дарія Шуть
Новини компанії
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Минулий рік став знаковим для компанії Trustee Plus, яка закріпила свою роль одного з провідних гравців на криптовалютному ринку Східної Європи. Компанія не тільки продемонструвала вражаюче зростання, а й впровадила безліч інновацій, ставши лідером у сфері цифрових фінансів

Trustee Plus

Trustee Plus. Фото: freepik.com

Застосунок Trustee Plus було завантажено понад 630 000 разів, а обсяг операцій перетнув позначку у 23 мільйони. Фахівці вважають, що подібні показники вказують на величезну довіру до криптогаманця з боку української аудиторії.

Основним досягненням року стала платіжна картка Trustee Plus, яку обрали понад 135 000 клієнтів. Картка стала незамінним інструментом для тих, хто хоче інтегрувати криптовалюту в повсякденне життя і безпосередньо розраховуватися нею в будь-який зручний момент.

Зазначимо, що результати дослідження експертів з MNBC показують частку в 66,6%, яку займає Trustee Plus на ринку криптовалютних карт. Це підкреслює здатність компанії створювати просунуті рішення, які забезпечують їй переваги в умовах високої конкуренції в галузі.

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Дані з дослідження MNBC

Дані з дослідження MNBC. Фото: Trustee Plus

Одним із найближчих кроків компанії є запуск фізичної платіжної картки. Цей продукт уже зібрав понад 5000 попередніх замовлень. Також розробники нещодавно додали перекази за IBAN і успішно інтегрували можливість купувати і обміняти Toncoin.

«Наші пріоритети залишаються незмінними: зручність, повна відповідність міжнародним стандартам і постійний розвиток. Ми готуємо безліч нових рішень, які зроблять Trustee Plus ще більш затребуваним у 2025 році», — підкреслив генеральний директор компанії Вадим Груша.

Вадим Груша на Incrypted Conference 2024.

Вадим Груша на Incrypted Conference 2024. Фото: Trustee Plus

До того ж фірма отримала визнання від видання Incrypted як найкращий криптогаманець Східної Європи 2024 року, а позитивні відгуки про Trustee Plus регулярно з’являються на незалежних платформах.

Не менш важливою частиною діяльності компанії є її соціальна активність. У грудні 2024 року Trustee Plus спрямувала понад 700 000 гривень на підтримку ЗСУ через фонд «Янголи». Це підкреслило прагнення компанії допомогти нашим захисникам.

Trustee Plus

Фото: Trustee Plus

Нагадаємо, з 5 грудня по 5 січня Trustee Plus пропонує користувачам оформити криптокартку безкоштовно. Умови прості: достатньо провести сім транзакцій на суму від 50 євро. Після цього вартість картки автоматично повернеться на ваш євробаланс у криптогаманці.

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