Trustee Plus запускає святкову акцію: криптокартка безкоштовно

З 5 грудня по 5 січня Trustee Plus пропонує користувачам оформити криптокартку безкоштовно. Умови прості: достатньо провести сім транзакцій на суму від 50 євро. Після цього вартість картки автоматично повернеться на ваш євробаланс у криптогаманці

Trustee Plus — це фінансовий інструмент нового покоління, створений в Україні, який об’єднує функціонал криптогаманця та платіжної картки. Сервіс дозволяє витрачати криптовалюту так само легко, як звичайні гроші. Оплачувати покупки можна в магазинах, ресторанах, онлайн та в будь-яких інших місцях, де приймаються банківські картки.

Серед переваг картки — високі ліміти до 5000 євро на день і до 50 000 євро на місяць. Оплата здійснюється безпосередньо з криптовалютного балансу, а інтеграція з Google Pay та Apple Pay робить процес максимально простим і зручним.

Картка Trustee Plus вже здобула визнання на ринку. У 2024 році її визнали найкращою криптокарткою за версією Incrypted, провідного криптомедіа Східної Європи. Позитивні відгуки на незалежних платформах підтверджують її популярність серед користувачів.

«Навіть дрібниці, як-от автоматичне повернення 10 євро після виконання умов акції, — це частина нашої роботи над тим, щоб зробити продукт максимально зручним. Ми впевнені, що, приєднавшись до Trustee Plus, ви це відчуєте», — зазначила Ксенія Житомирська, головний розробник і СТО Trustee Plus.

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Картка Trustee Plus вже здобула визнання на ринку. У 2024 році її визнали найкращою криптокарткою за версією Incrypted, провідного криптомедіа Східної Європи. Позитивні відгуки на незалежних платформах підтверджують її популярність серед користувачів.

Trustee Plus не зупиняється на досягнутому. У компанії готуються до запуску фізичної версії картки, яка вже викликала великий інтерес. За перші 24 години після анонсу понад 5000 користувачів оформили попереднє замовлення.

Крім цього, Trustee Plus пропонує безліч можливостей для роботи з цифровими активами. Користувачі можуть купувати біткоїни за гривню, обмінювати стейблкоїни без комісії, виводити кошти на банківські картки та багато іншого. В додатку доступні кілька мереж, серед яких Solana, USDT TRC20, TON, NEAR, Polygon, Ethereum та BNB.

Святкова акція від Trustee Plus — це нагода спробувати інноваційний фінансовий продукт, який спрощує роботу з криптовалютою. Не пропустіть свій шанс!

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