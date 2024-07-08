Влада Німеччини продовжує продавати конфісковані раніше біткоїни

Уряд Німеччини здійснив новий переказ BTC, який сколихнув крипторинок

Уряд Німеччини здійняв хвилю на криптовалютному ринку, здійснивши черговий масовий криптовалютний переказ. Годину тому представники уряду відправили по 250 BTC на криптобіржі Bitstamp та Coinbase.

Також за даними блокчейн-аналітичної платформи Lookonchain, вчора було переведено ще 700 біткоїнів. Переказ відбувся після того, як Джоана Котар, незалежний член німецького парламенту, закликала уряд припинити ліквідацію залишків біткоїнів.

Прихильна до криптовалют політикиня стверджувала, що найбільша монета потенційно може слугувати хеджуванням інфляції, а також сприяти економічному суверенітету та інноваціям. Однак її аргументи не були почуті, враховуючи, що уряд Німеччини продовжує масовий розпродаж.

За підрахунками Lookonchain, уряд Німеччини вже переказав біткоїни на колосальні $819 млн. Він продовжує зберігати BTC на суму приблизно $2,3 млрд, що означає, що потерпілий ринок криптовалют все ще може зіткнутися з сильним тиском продажів.

Звідки взялися біткоїн-статки Німеччини?

Німецькі статки в біткоїнах з’явилися завдяки сайту Movie2k.to. Вебсайт збирав піратський медіаконтент, включаючи популярні фільми та серіали, які були доступні в Інтернеті. Замість того, щоб розміщувати цей контент, він просто надавав користувачам функцію пошуку.

На піку своєї популярності Movie2k.to став одним із найвідвідуваніших сайтів у Німеччині, випередивши навіть гіганта соціальних мереж Twitter. Однак у травні 2013 року його було закрито після багаторічних зусиль великих кіностудій. Німецька влада зрештою конфіскувала 50 000 біткоїнів в одного з операторів сумнозвісного сайту.

Нагадаємо, що розпродаж BTC урядом Німеччини став причиною того, що Біткоїн зазнав п’ятої за величиною реалізованої втрати з моменту падіння FTX.

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За матеріалами U.Today