Як перемога на виборах Камали Гарріс відобразиться на крипторинку

Дискусії про криптовалюту посилилися під час виборчого циклу 2024 року. Наприклад, 45-й президент США і кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп назвав себе «криптопрезидентом» і відвідував відомі криптозаходи. Опонентка Трампа, віцепрезидентка і кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс була менш відвертою щодо своїх поглядів на криптовалюту, хоча останніми днями це почало змінюватися

Коли мова заходить про те, чи буде перемога Гарріс корисною для криптоіндустрії, думки розділилися. Ось що про це говорять експерти.

Експерти відзначають, що той факт, що Трамп так активно висловлювався про криптовалюту, змусив людей переосмислити свої позиції.

«Тепер зрозуміло, що Гарріс відчуває тиск, хоча вона ще не зробила жодних заяв щодо індустрії», — сказав Огл, псевдонім співзасновника блокчейн-екосистеми Glue.

Кілька лідерів Демократичної партії зараз намагаються організувати рекалібрування політики на більш сприятливу для криптовалют, при цьому Огл зазначає, що Гарріс доведеться зіткнутися з чималою кількістю виборців в криптоіндустрії.

«Тим не менш, якщо Гарріс переможе, у мене є сумніви щодо того, чи буде її президентство дійсно корисним для індустрії», — додав Огл.

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Інші експерти підтримали цю думку, наприклад, Патрік Грюн, колишній глава FTX в Європі і засновник Perpetuals.com, який стверджує, що в цілому демократи позиціонують себе досить антикриптовалютними.

«Тому я не очікую від них жодних значущих кроків на підтримку криптовалют на даному етапі», — додав Грюн.

Хоча деякі експерти стверджують, що ми не знаємо точно, що думає Гарріс і що це означатиме для криптоіндустрії в разі її перемоги, вони також відзначають, що її позиція «прихильниці великих технологій» може бути сприятливою для екосистеми.

«Вона має давні стосунки з найбільшими технологічними компаніями в світі, і фактично вже має повну підтримку колишнього головного операційного директора Meta Шеріл Сендберг, — сказав Майкл Брешіа, генеральний директор, співзасновник Cerus Markets. — Вона також рішуче підтримуватиме середній клас, особливо молодий середній клас, для якого індустрія Web3, що розвивається, ймовірно, стане важливим джерелом бізнесу та зайнятості».

Нагадаємо, що Камала Гарріс говорить про Біткоїн та куди інвестує гроші. Гарріс не робила жодних помітних публічних заяв про криптовалюту або Біткоїн протягом своєї політичної кар’єри. Відсутність коментарів ускладнює визначення її точних поглядів на це питання.

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За матеріалами: GOBankingRates.