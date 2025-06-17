Brave CFO Gathering 2025: сміливість діяти

6 червня у Києві відбулася перша подія циклу 23rd Ukrainian CFO Forum — конференція Brave CFO Gathering, що об’єднала фінансових директорів, стратегів, СЕО та digital-експертів для обговорення головних трансформацій у фінансовому менеджменті. Цьогоріч у фокусі фіндиректорів: інновації, штучний інтелект, ERP, цифрові активи, автоматизація та управління ризиками в умовах невизначеності

Організатори форуму, команда FAService, запросили понад 30 експертів — від CFO транснаціональних компаній до СЕО технологічного бізнесу, внутрішніх аудиторів, аналітиків, експертів з права, податків і цифрової трансформації. Серед них:

Керівники фінансових функцій та внутрішнього контролю:

Юлія Данкова, CFO Metinvest Group

Віктор Піддубний, директор з фінансів та бізнес-результативності Danone Ukraine

Дмитро Буга, фінансовий директор Оболонь

Марина Самойліченко, CFO LPP Ukraine

Олена Басова, CFO Orbico Ukraine

Ігор Кублицький, CFO Continental Farmers Group

Тетяна Тимченко, фінансова директорка Нова Пошта

Євген Корнєєв, заступник гендиректора з внутрішнього контролю та управління ризиками, IMC Agricultural Company

СЕО, ERP-консультанти, продуктові/технічні директори:

Дмитро Попінако, CEO Innoware

Андрій Олексюк, CCO Business Evolution

Антон Іщенко, Head of R&D Products Metinvest Digital

Андрій Тонконог, Senior AX/FO Consultant SMART business

Анастасія Гордійчук, керівниця напрямку інноваційних рішень SmartTender

Віталій Міняйло, співзасновник Нейротрек та EON+

Антон Скоков, CEO Вчасно

Костянтин Юрченко, комерційний директор цифрових сервісів для бізнесу Вчасно

Аналітики, експерти з управління даними, податків, комплаєнсу та юридичного ризику:

Віта Форсюк, радниця Голови НКЦПФР

Анастасія Кацан, бізнес-аналітикиня Innoware

Святослав Огреба, радник, керівник практики форензік Asters

Ірина Нестеренко, віце-президент з операційної діяльності Біосфера

Владислав Максименко, керівник відділу розвитку та впровадження ERP систем Біосфера

Світлана Проценко, CFO GSN Games (Ukraine)

Matt Falkai, Accounting Director Scopely (USA)

Програма Brave CFO Gathering 2025 охоплювала:

Інтерв’ю зі сцени | Податкова трансформація, цифрові активи, прозорість і нові правила гри для бізнесу

Кейс-доповідь | Міжнародні стандарти + українська специфіка = успішна ERP-трансформація

Сесія 1 | Трансформація фінансової функції

Інтерв’ю зі сцени | Нові технології оптимізації ключових бізнес-процесів

Кейс-панель | За лаштунками впровадження ERP

Сесія 2 | Підвищення корпоративної ефективності

Кейс-доповідь | Розумна цифровізація: Як отримати максимум від знайомих інструментів

Сесія 3 | Практика використання штучного інтелекту в офісі CFO

Кейс-доповідь | Фінансова функція нового покоління: Як GenAI змінює роль CFO вже сьогодні

Майстер-клас | Покрокове впровадження AI: Практичний досвід для CFO

Кейс-доповідь | Як штучний інтелект у тендерах навчився рахувати ризики та став незамінним помічником фінансового директора

На четвертий рік повномасштабної війни події розгортаються швидше, ніж календар. Але є речі, які залишаються незмінними – потреба в людях і в рішучих діях. CEO FAService Ігор Солових відкрив конференцію особистим зверненням:

«Я відверто не знав, як починати цей ранок, враховуючи ніч під обстрілами. Але точно знаю, що Brave – це не просто слово в логотипі. Сьогоднішній день про сміливість, і це дійсно так. Команда FAService щиро рада вітати тих, хто думає, діє, і рухає вперед. Ми не лише про освіту, а й про відповідальність. Тому сьогодні разом із нашими партнерами з Training to Win ми відкриваємо благодійний збір на евакуаційний дрон для фронту».

Учасники заходу отримали бейджі з QR-кодом на збір, а також змогу пройти безкоштовне навчання з тактичної медицини та елементів бойової підготовки від організації Training to Win, долучившись до ініціативи. Унікальний сухопутний дрон, який вже сертифікований МОУ, презентував керівник ГО Training to Win Юрій Крикунов: «Ми запрошуємо бізнес ставати союзниками у порятунку».

Податкова трансформація: Цифрові активи, прозорість і нові правила гри для бізнесу

Після емоційного старту конференції, на сцену вийшла Віта Форсюк, радниця Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Замість класичної презентації – жива розмова. Обговорювали регулювання крипти, податкові ініціативи та євроінтеграційні зобов’язання. Нижче скорочена, відредагована для ясності версія інтерв’ю.

– Чи є у нас взагалі правовий режим для віртуальних активів? Бо всі звикли вважати: «нічого не врегульовано».

Це міф. Із 2023 року в Цивільному кодексі з’явилося поняття «цифрова річ» – це вже частина цивільного обігу. До них віднесли і віртуальні активи, щоправда, поки без чіткого закону. Але база є: якщо немає спеціального регулювання, діють загальні правила речей.

– Добре, а в чому різниця між «цифровими» й «віртуальними» активами?

Цифрові активи – ширше поняття. Це і токени, і акаунти, і цифровий контент. А віртуальні – просто один із видів цифрових. Це, наприклад, Bitcoin, стейблкоїни, токенізовані ваучери, NFT, security tokens тощо.

– А як це все обліковувати? Це нематеріальні активи? Чи все ж фінансові інструменти?

Залежить. Є три типи: фінансові інструменти – якщо це, скажімо, стейблкоїни чи security tokens, нематеріальні активи — наприклад, NFT, і аванси – utility tokens, які надають доступ до послуг у майбутньому. ЄС і міжнародні стандарти не вигадують окремих норм, вони радять оцінювати за економічною суттю. Але в Україні, де все ще діють старі нацстандарти, виникає парадокс: перелік закритий, а здоровий глузд необов’язковий.

– То як держава планує це оподатковувати? І які підходи для фізичних та юридичних осіб?

Юрособи: все, що призводить до доходу – оподатковується. І crypto-to-crypto, і crypto-to-fiat. Передбачено коригування фінрезу, як із цінними паперами. Проблема – поки не буде методички від Мінфіну, витрати по суті не можна враховувати. Фізособи: оподатковується лише crypto-to-fiat. Майнинг і безкоштовні токени – не оподатковуються. Передбачено мінімальний неоподатковуваний дохід (одна мінімалка), але підтвердження витрат тільки після появи переліку документів від Мінфіну.

– А якщо компанія працює на ПНВК або єдиному податку? Можна мати справу з криптою?

Ні. Якщо ви ПНВК або єдинник, операції з криптою автоматично позбавляють вас цього статусу. Принаймні, за чинною редакцією законопроєкту.

– Тобто про амністію теж не мріємо?

Для бізнесу – ні. Але для фізосіб є спецумова: якщо продасте токени, набуті до набуття чинності закону у 2026 році, можете оподаткувати 5% замість стандартних 18%, без документів. Це така умовна «амністія на Біткоїн».

– І що з ПДВ?

Операції зі стейблкоїнами й децентралізованими валютами звільнені від ПДВ. Але з NFT, utility-токенами й цифровими послугами ПДВ буде. Плюс винятки: якщо надаєте професійний консалтинг – ПДВ теж сплачується.

– А з міжнародним обміном інформацією що? CRS, DAC 7?

CRS уже працює. Податкова отримала перший масив інформації, зараз його обробляє.

DAC7 (точніше, його адаптація під Україну) накриє більшість цифрових платформ. Букінги, маркетплейси, сервіси. Навіть якщо це Web3. Наразі єдиний виняток — чисто інформаційні сайти або внутрішні портали.

– Коли чекати голосування за законопроєкт 10225-Д?

Є шанс у червні. Але прогнозувати складно. Щодня з’являються нові правки, і весь фокус чомусь на фізосіб. А там ще повно «сюрпризів» для компаній. Особливо щодо оцінки, переоцінки, і професійного судження, яке стане рятівним кругом.

Міжнародні стандарти + українська специфіка = успішна ERP-трансформація

Після розмови про прозорість і податки слово взяли ті, хто вже пройшов шлях змін і готовий ділитися практикою. Orbico Україна, великий гравець у дистрибуції FMCG, разом із командою Innoware, провайдером ІТ-рішень на базі продуктів Microsoft, поділилися досвідом переходу з 1С на Microsoft Dynamics 365 Business Central.

У цьому кейсі говорили не лише про зміну системи, а про зміну культури роботи. CFO Orbico Олена Басова, CEO Innoware Дмитро Попінако та бізнес-аналітикиня Анастасія Кацан розповіли, як за шість місяців реалізували повноцінний перехід: облік ПДВ, інтеграція з Medoc, звітність, перенесення даних, відповідність і локальному, і груповому обліку.

Для команди Orbico основним тригером стала потреба позбутися російських систем (1С, BAS), які досі залишаються на ринку, попри ризики безпеки і технологічне відставання. Ініціатива підтримана на рівні групи: для компанії, яка працює в ЄС, ERP – це не просто інструмент, а частина репутації.

З технічної точки зору, Microsoft Dynamics 365 Business Central адаптується під локальне законодавство, працює в хмарі, масштабується залежно від розміру бізнесу. Завдяки відкритому коду система дозволяє комбінувати готові модулі з кастомними.

Сесія зібрала багато питань від CFO-спільноти: як налаштувати звітність, скільки коштує впровадження, як виглядає інтеграція з Medoc на практиці? Відповідь від Orbico: вартість не перевищила очікувань, усе вклалося в терміни і стало можливо завдяки якісній підготовці та чіткому фокусу на бізнес-пріоритетах.

«Найцінніше — результат не лише в технологіях, а в зміні мислення. Це база для тих, хто хоче зростати і виживати», — Олена Басова, CFO Orbico Україна

Сесія 1. Трансформація фінансової функції

Чи може CFO стати лідером змін у компанії, а не просто «банкоматом з Excel»? Саме таке риторичне питання поставив модератор Першої сесії Денис Азаров (MBA, CFO з 20-річним досвідом, експерт із фінансової стратегії). Спікерами стали Віктор Піддубний, директор з фінансів та бізнес-результативності Danone та Юлія Данкова, CFO Metinvest, які презентували практичні кейси з використанням інновацій, ШІ та автоматизації у фінансах.

Піддубний розпочав з рефлексії про стійкість в умовах невизначеності, наголошуючи, що основні три складові. Гнучкість, адаптивність і проактивність. Саме вони, за його словами, дозволяють фінансистам не просто «гасити пожежі», а працювати на випередження.

Окремо він торкнувся теми управління грошовим потоком і навів промовисту статистику: більшість компаній, які збанкрутували, робили це маючи прибутковий P&L, але з касовими розривами. Вихід – регулярне прогнозування. І це, на думку спікера, так само зона відповідальності CFO.

«Я вірю, що майбутнє фінансової функції — це не Chief Financial Officer, а Chief Value Officer. Ми повинні допомагати бізнесу творити майбутнє, а не тільки рахувати минуле», — Віктор Піддубний, директор з фінансів та бізнес-результативності Danone

Юлія Данкова приєдналася до обговорення з потужним меседжем: «Сьогодні Metinvest виповнюється 19 років. Ми молода компанія з вірою в перемогу. І наші трансформації не про хайп, а про виживання й розвиток».

Спікерка презентувала конкретні технології, які використовуються у групі компаній вже зараз: системи комп’ютерного зору, інтелектуальну обробку документів, автоматизовані переклади, а також контролі безпеки на виробництві за допомогою ШІ. Наприклад, штучний зір допомагає розпізнавати документи будь-яких форматів і мов без додаткового навчання, обробляючи до 40 000 сторінок на місяць.

«Ми змогли реалізувати повний цикл «найму» робота: його обирають, навчають, а згодом звільняють, якщо неефективний. Робот не отримує зарплату, але він споживає ресурси. І цим теж треба керувати», — Юлія Данкова, CFO Metinvest

Під кінець виступу Данкова звернула увагу на ще один важливий інсайт: трансформація не лише про фінанси, а про нову відповідальність. Як за людей, так і за машини. «ШІ не просто читає ваші документи – він вчиться мислити як ви. Питання в тому: чому ви його вчите?»

Примітка від редактора: Варто відзначити, що зал не був пасивним. Аудиторія активно включалася у розмову, ставила питання й дискутувала. Протягом дня за активність слухачі отримали приємні бонуси та подарунки від партнерів заходу – Payoneer, ASCANIA, Bayadera, SMART business, TOMCAS | IBM, та Rozetka-EVO. А після кожної сесії відбувалось невелике заохочення для найуважніших. За найбільший донат на евакуаційний дрон, учасники мали змогу отримати абонемент на всі події Ukrainian CFO Forum 2026 року. Глядачі онлайн не тільки не пасували перед залом, а й, здається, рахували швидше (що зайвий раз доводить – CFO ніколи не відключають мізки, навіть вдома на дивані).

Провідники з 1С у світ SAP: як український бізнес перебудовує процеси під світові стандарти

Програма конференції повнилась живими інтерв’ю. Організатори вирішили розворушити зал, і не прогадали. Формат «Q&A зі сцени» дав можливість спікерам відверто поділитися досвідом, а залу дізнатись більше, ніж дають слайди.

Андрій Олексюк, комерційний директор Business Evolution, вийшов на сцену з короткою історією великої трансформації. Його позиція «ми не інтегратори, ми провідники» стала лейтмотивом усього виступу.

SAP S/4HANA Public Cloud уже локалізована під Україну. Частина звітів напряму через Medoc, частина – через власні надбудови. Система оновлюється автоматично, згідно з чинним законодавством.

Частина звітів напряму через Medoc, частина – через власні надбудови. Система оновлюється автоматично, згідно з чинним законодавством. Власне впровадження команда завершила за 90 днів. Без кастомних «заплаток». Просто адаптувалися до best practices. У підсумку 40% процесів компанії змінились, і це було боляче, але результат виправдав усе.

Без кастомних «заплаток». Просто адаптувалися до best practices. У підсумку 40% процесів компанії змінились, і це було боляче, але результат виправдав усе. Фінансовий і IT-директори мають бути не в протистоянні, а в зв’язці. Команди, які стартують трансформацію разом, на 51% швидше знаходять фінансування і на 18% швидше досягають результатів.

Команди, які стартують трансформацію разом, на 51% швидше знаходять фінансування і на 18% швидше досягають результатів. Бюджети – не головна перепона. Найбільше гальмує зміни не брак коштів, а людський фактор. Якщо команда не розуміє «навіщо», буде саботаж.

Найбільше гальмує зміни не брак коштів, а людський фактор. Якщо команда не розуміє «навіщо», буде саботаж. Для IT-спеців трансформація – не загроза, а шанс. Вони можуть вирости в експертів міжнародного рівня. Компанія будує внутрішній центр компетенцій і залишає команду як першу лінію підтримки.

Вони можуть вирости в експертів міжнародного рівня. Компанія будує внутрішній центр компетенцій і залишає команду як першу лінію підтримки. SAP – не просто система. Це довіра до даних, гнучкість для будь-якої галузі, та можливість масштабувати бізнес. Швидко, прозоро, end-to-end.

«Ми розуміємо, що таке 1С і як вона вросла в нервову систему бізнесу. Але щоб вийти у світ, треба мати щось більше. SAP — це як швейцарський годинник. А ми — ті, хто допомагає на нього перейти», — Андрій Олексюк, комерційний директор Business Evolution

Кейс-панель. За лаштунками впровадження ERP

Після відвертих інтерв’ю на сцені глядачі занурилися у практичні кейси разом із ключовими людьми, які ухвалюють рішення про ERP-трансформацію. Обговорення були відвертими і без прикрас – як на сцені, так і у залі.

Одним із таких форматів стала дискусійна панель «За лаштунками впровадження ERP», модерована Іриною Левківською, Group CFO Rozetka-EVO. У центрі уваги реальний досвід трансформації фінансової функції в компаніях різного масштабу, галузі та структури.

Спікерами виступили: Ігор Кублицький, CFO, Continental Farmers Group, Ірина Нестеренко, віце-президентка з операційної діяльності, Корпорація «Біосфера», Дмитро Буга, CFO, Оболонь, Марина Самойліченко, CFO LPP Ukraine, та Владислав Максименко, керівник відділу впровадження ERP, Корпорація «Біосфера».

Першим кейсом ділився Дмитро Буга. У «Оболоні» почали не з SAP, і не через моду. Компанія працювала з «історично сформованими» внутрішніми розробками, які довго не документувались, і фактично жили своїм життям.

«Ми стикнулися з тим, що у нас є процес, але він живе у голові розробника, який працює з 98-го року. Коли він іде у відпустку, ми не впевнені, як система себе поводитиме», — Дмитро Буга, СFO Оболонь

Рішення впроваджувати Microsoft Dynamics було зумовлене тим, що це гнучка платформа для виробництва, яка дозволила створити єдину фінансову модель і об’єднати управлінський та бухгалтерський облік. Утім, терміни впровадження довелося переглядати – виникли затримки з описом процесів. Та завдяки створенню впроваджувального комітету темпи вдалося прискорити.

Ігор Кублицький розповів, що їхній проєкт стартував ще у 2018 році, коли Salic придбав компанію «Мрія». Компанія стояла перед викликом: як інтегрувати облікові системи різних структур і створити наскрізну аналітику: «У нас була одна компанія Salic і стара структура Мрії. Це був період поєднання двох світів, як з технологічного боку, так і в культурі». Рішенням став SAP, і впровадження розбили на кілька етапів: спочатку зосередились на бухгалтерії і звітності, пізніше на інтеграції виробничих блоків.

Цікаво, що Кублицький наголосив: SAP не завжди означає дорогий та складний проєкт: «Є SAP Public Cloud, який дозволяє компаніям середнього розміру впровадитися швидше. Це не про п’ятирічну трансформацію».

«ERP не можна впроваджувати, коли в компанії горять інші пожежі. ІТ – це не тільки про процес, це про стан культури», — Марина Самойліченко, CFO LPP Ukraine

Після того, як команда LPP Ukraine залишила російське програмне забезпечення, почалась історія пошуку нового рішення. Вибір упав на IT-Enterprise. Не тому що ідеально, а тому що локально, гнучко, з техпідтримкою тут і зараз. Головні виклики: довести власникам, що проект не “горить” просто через саботаж; пояснити команді, що ERP не скасовує здоровий глузд і не замінює лідерство; і прийняти факт, що автоматизація – це процес адаптації, а не покарання.

Команда «Біосфери» зробила вибір на користь ODO – open-source ERP-платформи, що дозволила їм максимально адаптувати систему «під себе». Прозора архітектура, низький поріг входу, необмежена кастомізація. Звучить ніби надто гарно, щоб бути правдою. Але в кейсі «Біосфери» це спрацювало. Фінансово-технічна команда працювала у зв’язці, що, за словами Владислава Максименка, «зекономило компанії не місяці, а роки помилок».

Цей блок залишив по собі відчуття, що цифрова трансформація завжди про людей. І саме так, з болем, хаосом і адаптацією, будується зріла фінансова функція.

Сесія 2. Без драм і фанфар: як робити трансформацію щоденним процесом

У межах Другої сесії говорили про ефективність. Йшлося про те, як зробити автоматизацію частиною ДНК компанії, не спалити бюджет, подолати опір людей і перетворити трансформацію на корпоративну звичку.

Спікери не виступали, а спілкувались. Живі кейси, жарти й десятки інсайтів. Своїм досвідом поділились: Антон Іщенко, Head of R&D Products, Metinvest Digital, Андрій Тонконог, Senior AX/FO Consultant, SMART business, Антон Скоков, CEO, Вчасно, Костянтин Юрченко, комерційний директор цифрових сервісів для бізнесу, Вчасно, Євген Корнєєв, заступник генерального директора з внутрішнього контролю та управління ризиками, IMC та Тетяна Тимченко, CFO, Нова пошта.

Виступ Metinvest Digital вийшов не просто технічним, а майже стендапом. Із прикладами, факапами, і цифрами, від яких дійсно “тремтить Excel”.

Інтелектуальна автоматизація — це не один інструмент, а симбіоз RPA, low-code, task mining і ШІ, який покриває до 95% рутинних процесів і дозволяє заощаджувати понад 200 тис. годин на рік (еквівалент 100 FTE).

— це не один інструмент, а симбіоз RPA, low-code, task mining і ШІ, який покриває до 95% рутинних процесів і дозволяє заощаджувати понад 200 тис. годин на рік (еквівалент 100 FTE). Найвищий опір — у тих, хто вже бачив, як когось скоротили . Подолати страх допомагає залучення співробітників до створення рішень, відкритий внутрішній конкурс на ідеї й щоденна просвітницька робота.

— у тих, хто вже бачив, як когось скоротили Подолати страх допомагає залучення співробітників до створення рішень, відкритий внутрішній конкурс на ідеї й щоденна просвітницька робота. Навіть автоматизація перекладача PDF-файлів зробила фурор. Не завжди найвищий ROI дає найгучніший ефект. Дрібні, зручні рішення часто будують лояльність краще, ніж масштабні ініціативи.

Спікер від SMART business пройшовся по тому, як об’єднати фінансове планування, supply chain і аналітику в єдину екосистему. Інструкція для тих, хто хоче, щоб план «А» не ламався на кроці «Б».

Автоматизоване прогнозування знижує ризики й прибирає людський фактор, при цьому інтегрується з усіма бізнес-процесами без складної технічної логіки для користувача.

знижує ризики й прибирає людський фактор, при цьому інтегрується з усіма бізнес-процесами без складної технічної логіки для користувача. Інструменти Microsoft дозволяють працювати без глибоких техзнань : в інтерфейсі вже вшиті підказки, а інтеграція з ERP-системами йде автоматично – «по кнопці».

дозволяють працювати без глибоких техзнань в інтерфейсі вже вшиті підказки, а інтеграція з ERP-системами йде автоматично – «по кнопці». Працюєш в єдиній правді: всі відділи бачать одні й ті самі актуальні дані, працюють в одному середовищі та синхронізуються без зайвих Excel-файлів.

«Вчасно» вийшли не з мільйонними бюджетами на автоматизацію, а з простим, але болючим питанням: «Наскільки ефективно ми користуємося тим, що вже маємо?». Їхній кейс – це щеплення від «паперового фетишизму» та аргументи за здорову цифрову логіку в бекофісі.

Електронний документообіг уже працює , але мало хто розкриває його повний потенціал. Лише 5% фіндиректорів підписують документи через мобільний застосунок.

, але мало хто розкриває його повний потенціал. Лише 5% фіндиректорів підписують документи через мобільний застосунок. Мобільний підпис — це не просто зручно, це про час. Якщо ви не на місці, ваші процеси зупиняються. А могли б працювати в один тап.

ШІ вже інтегрується у документообіг. Система автоматично заповнює поля, підказує ризики в контрактах, а скоро аналізуватиме паперові скани за секунди.

Система автоматично заповнює поля, підказує ризики в контрактах, а скоро аналізуватиме паперові скани за секунди. Кадровий документообіг — новий слон в кімнаті. У великих компаніях тисячі годин з’їдає рутина на кшталт заяв на відпустку. І це лише верхівка айсбергу.

— новий слон в кімнаті. У великих компаніях тисячі годин з’їдає рутина на кшталт заяв на відпустку. І це лише верхівка айсбергу. Digital-культура — це не тільки технології, а зміна мислення. Компанії, які вже оцифрували процеси, отримують перевагу. Решта ризикують опинитися останніми в забігу.

«Найабсурдніший аргумент проти автоматизації, який ми чули: А що будуть робити мої люди? Їм же подобається носити папірці…», — Антон Скоков, CEO Вчасно

Євген Корнєєв, заступник генерального директора з внутрішнього контролю та управління ризиками ІМС, агрохолдингу з 200 млн $ річної виручки, виводить внутрішній аудит із ролі “внутрішнього ревізора” в позицію стратегічного партнера. Бо в умовах війни та турбулентності компаніям важливо знати про проблеми до, а не після. Як виглядає сучасний аудит у великому бізнесі:

Аудит = відповідь бізнесу на ризики. ІМC працює за моделлю трьох ліній оборони: операційні команди, функції підтримки (compliance, фінанси) та незалежний внутрішній аудит.

ІМC працює за моделлю трьох ліній оборони: операційні команди, функції підтримки (compliance, фінанси) та незалежний внутрішній аудит. Фокус не на минулому, а на майбутньому. Аудит не перевіряє правильність заднім числом, а оцінює ефективність і пропонує покращення.

Аудит не перевіряє правильність заднім числом, а оцінює ефективність і пропонує покращення. Фінансовий блок – ключовий партнер. Перевірка бюджетного процесу, казначейства, управлінської звітності дає реалістичні бюджети, живу звітність, яка реально використовується, контроль над дебіторкою і грошовим циклом.

Перевірка бюджетного процесу, казначейства, управлінської звітності дає реалістичні бюджети, живу звітність, яка реально використовується, контроль над дебіторкою і грошовим циклом. Системність = профілактика шахрайства. 50% корпоративних fraud-кейсів – результат поганих контролів. Аудит фокусується на документації, розподілі ролей, автоматизації, моніторингу.

«Аудитор — це не поліцейський і не пес на ланцюгу. Це довірений радник бізнесу. А там, де ризики критичні — довіри бути не може, тільки контроль.» — Євген Корнєєв, заступник генерального директора з внутрішнього контролю та управління ризиками ІМC Agricultural Company

Останньою на сцену вийшла Тетяна Тимченко, CFO Нова пошта, і зробила це потужно. Її виступ це не про системи обліку чи вартість інвестицій, а про те, як утримати компанію на плаву, коли довкола суцільна турбулентність. Фінансова функція в Нова пошта це не бекофіс, а драйвер змін: від автоматизації до прийняття рішень. Тези, які варто занотувати:

Продуктивність у цифрах. У компанії рахують усе: рух кожного працівника в сортувальному центрі, кількість сканувань, обробку рейсів, виконання нормативів.

У компанії рахують усе: рух кожного працівника в сортувальному центрі, кількість сканувань, обробку рейсів, виконання нормативів. ІТ-інструменти свої: Замість дорогих зовнішніх рішень – внутрішні системи, збудовані командою НП.

Замість дорогих зовнішніх рішень – внутрішні системи, збудовані командою НП. Фінансист у полях обов’язково. Кожен аналітик має прожити процес, який оцінює: працювати у відділенні, на терміналі, в доставці. Ідеї для змін народжуються не у звітах, а в реальності.

«Ми повертаємось із грудневих змін із десятками ідей, бо самі відчуваємо, як працює те, що створили», — Тетяна Тимченко, CFO Нова пошта

Розумні стелажі = вдвічі більше щастя. Замість хаотичного пошуку посилки є система, яка показує оператору, в якій саме комірці лежить пакунок. Продуктивність зростає вдвічі, а клієнт більше не чекає.

Замість хаотичного пошуку посилки є система, яка показує оператору, в якій саме комірці лежить пакунок. Продуктивність зростає вдвічі, а клієнт більше не чекає. Контроль має себе окупати. Нова пошта перевіряє ефективність навіть сканерів. Але відмовляється від дорогих IT-рішень, якщо вони дорожчі за економію, яку дають.

Сесія 3. Практика використання ШІ в офісі CFO

Фінальна сесія Brave CFO Gathering 2025 змусила фінансових директорів як ніколи швидко перевзутися з традиційних черевиків бухгалтера та вступити у нову роль цифрового стратега та навіть продакт-менеджера. Тут перестали говорити про AI як про гасло далекого майбутнього чи абстрактні можливості.

Спікери відкрито називали конкретні цифри економії та радили, як перестати боятися AI і вже сьогодні з його допомогою зробити свою компанію сильнішою та швидшою. Даючи фінансистам конкурентну фору, сесія стала яскравим фіналом події.

Спікери: Святослав Огреба, керівник практики форензік Asters, Світлана Проценко, CFO українського підрозділу GSN Games (Scopely), Matt Falkai, Accounting Director Scopely (США), Анастасія Гордійчук, керівниця напрямку інноваційних рішень SmartTender, та Віталій Міняйло, співзасновник Neurotrack та EON+.

Провокативна й відверта доповідь Asters відкрила очі фінансовим лідерам на те, як AI може ставати інструментом недобросовісних схем. Головні інсайти виступу спікера Святослава Огреби:

Кожен другий під ударом: За статистикою, 50% фінансових директорів у світі вже зазнавали атак із використанням AI-технологій шахраїв.

За статистикою, 50% фінансових директорів у світі вже зазнавали атак із використанням AI-технологій шахраїв. AI та нова «виделка шахрая»: Шахраї тепер створюють не просто масові примітивні схеми, але й персоналізовані, високоякісні атаки, що ретельно адаптовані під конкретну людину. Як правило, саме CFO.

Шахраї тепер створюють не просто масові примітивні схеми, але й персоналізовані, високоякісні атаки, що ретельно адаптовані під конкретну людину. Як правило, саме CFO. Deepfake стає нормою: Фейкові відеодзвінки чи голосові повідомлення “від керівника” отримують більш ніж 30% ефективності в шахрайських атаках. Світовий рекорд – 35 млн доларів украдених у компанії в Гонконгу завдяки відео-Deepfake.

Фейкові відеодзвінки чи голосові повідомлення “від керівника” отримують більш ніж 30% ефективності в шахрайських атаках. Світовий рекорд – 35 млн доларів украдених у компанії в Гонконгу завдяки відео-Deepfake. Інвестиційні фейксценарії: AI здатен розганяти штучний хайп навколо сумнівних криптомонет чи акцій. Шахраї використовують «штучних аналітиків» та fake community, підживлені штучним інтелектом.

AI здатен розганяти штучний хайп навколо сумнівних криптомонет чи акцій. Шахраї використовують «штучних аналітиків» та fake community, підживлені штучним інтелектом. Сайти-двійники та автоматизований фішинг: AI дозволяє миттєво клонувати цілі торгові майданчики та криптобіржі, створюючи ілюзію безпеки й довіри, щоб виманювати персональні дані менеджерів та доступ до фінансових ресурсів компанії.

Як CFO захистити свій бізнес:

Використовуйте системи автоматизованої перевірки особистості (facial recognition, voice recognition).

(facial recognition, voice recognition). Впроваджуйте поведінкову аналітику, яка виявляє навіть мінімальні відхилення у звичках співробітника (наприклад, стиль листування).

яка виявляє навіть мінімальні відхилення у звичках співробітника (наприклад, стиль листування). Створюйте багаторівневі AI-системи моніторингу потенційних кіберризиків у режимі реального часу.

багаторівневі потенційних кіберризиків у режимі реального часу. Постійно моніторте ефективність кіберзахисту – технології атак шахраїв стрімко еволюціонують.

Чи може фінансовий директор бути одночасно і продакт-менеджером? Представники команди Scopely доводять: це не тільки можливо, а й абсолютно необхідно. Під час спільної кейс-доповіді вони показали, як інтеграція генеративного штучного інтелекту (Generative AI) дозволяє фінансистам перейти від монотонного оперування цифрами до створення інноваційних цифрових продуктів у своїй компанії. Головні тези від Світлани та Метта:

CFO як менеджер цифрових рішень: Впровадження Generative AI радикально змінює роль CFO, перетворюючи його з класичного фінансового контролера на творця цифрових інструментів.

Впровадження Generative AI радикально змінює роль CFO, перетворюючи його з класичного фінансового контролера на творця цифрових інструментів. «Подумайте як продакт – шукайте pain points»: Замість абстрактних глобальних проєктів, команди первинно сфокусували зусилля на операціях, які найбільше дратували, вимагали найбільше ресурсів, створювали затримки у звітах. Саме прості, зрозумілі рішення дали швидкий та помітний ефект.

Замість абстрактних глобальних проєктів, команди первинно сфокусували зусилля на операціях, які найбільше дратували, вимагали найбільше ресурсів, створювали затримки у звітах. Саме прості, зрозумілі рішення дали швидкий та помітний ефект. Ідеальний перший крок – автоматизація рутини: Як приклади наведено кейси автоматизації проведення міжкомпанійних операцій (intercompany accounting), а також розумне визначення рахунків витрат (GL-кодування), що дозволило суттєво скоротити час на фінансовий закрив.

Як приклади наведено кейси автоматизації проведення міжкомпанійних операцій (intercompany accounting), а також розумне визначення рахунків витрат (GL-кодування), що дозволило суттєво скоротити час на фінансовий закрив. Штучний інтелект працює, але контролюйте результати: Scopely рекомендують ставитися до AI-помічників так само, як до молодших бухгалтерів: перевіряти та уточнювати результати, не покладаючись цілковито на первинний output.

Логічне продовження теми на практичних кейсах представила Анастасія Гордійчук зі SmartTender – компанії, що вже зараз обробляє мільйони закупівельних документів на рік та автоматизує складні фінансові аналізи для лідерів ринку. Гордійчук представила конкретні рішення:

Швидкий, поглиблений аналіз закупівель: “Тільки уявіть: щороку наш AI аналізує понад 280 мільйонів сторінок конкурсної документації та знаходить відповіді за секунди”.

“Тільки уявіть: щороку наш AI аналізує понад 280 мільйонів сторінок конкурсної документації та знаходить відповіді за секунди”. Реальний ресурс для фінансиста: Великий імпортер ліків отримує чітке бачення долі ринку за кожною позицією товару; виробник харчових продуктів – вичерпний аналіз конкурентів та нових ринків збуту.

Великий імпортер ліків отримує чітке бачення долі ринку за кожною позицією товару; виробник харчових продуктів – вичерпний аналіз конкурентів та нових ринків збуту. Збільшення маржинальності в закупівлях: Завдяки автоматизації глибокого аналізу умов контрактів компанії з продажу енергії та пального змогли точніше і швидше приймати рішення щодо доцільності участі в тендерах.

Завдяки автоматизації глибокого аналізу умов контрактів компанії з продажу енергії та пального змогли точніше і швидше приймати рішення щодо доцільності участі в тендерах. “Карта закупівель” одним кліком: Тендерний аналіз складних контрактів на пальне тепер займає не години, а кілька хвилин, даючи фінансовому директору додатковий простір для стратегічної діяльності.

Фінальний акорд завершальної сесії взяв співвласник Neurotrack та EON+, який замість гучних тез поставив на покроковий практикум. Як самим почати використовувати AI уже завтра? Міняйло відповідає:

Повний цикл фінансових операцій під контролем AI: Від бухгалтерії до фінансового моніторингу і ризик-менеджменту. Вже зараз нейромережі здатні замінити цілі робочі процеси точніше й ефективніше, ніж це робить людина.

Від бухгалтерії до фінансового моніторингу і ризик-менеджменту. Вже зараз нейромережі здатні замінити цілі робочі процеси точніше й ефективніше, ніж це робить людина. AI як фінансовий стратег: Інтеграція великих мовних моделей із CRM і ERP-системами дозволяє створити справжнього інтелектуального радника для CFO, готового давати відповіді на будь-які фінансові питання миттєво.

Інтеграція великих мовних моделей із CRM і ERP-системами дозволяє створити справжнього інтелектуального радника для CFO, готового давати відповіді на будь-які фінансові питання миттєво. Апгрейд без великих витрат: Реальні кейси різних українських компаній демонструють високу окупність подібних рішень (від 3 до 6 місяців), а впровадження може коштувати значно менше, ніж звикли думати фінансисти.

«Хочете ви того чи ні, але вже за два роки бізнес без штучного інтелекту опиниться за бортом ринку. Не сприймайте це як моду, краще дивіться на AI як на новий інтернет: протриматися без нього в майбутньому буде неможливо», — Віталій Міняйло, співзасновник Neurotrack та EON+.

За десять годин фінансові директори встигли багато чого: розпрощалися з ілюзіями, побачили реальну силу штучного інтелекту, зрозуміли, що цифри більше не живуть у таблицях Excel, а стали частиною нової цифрової реальності. Головний висновок: класичних CFO більше немає. Замість них – стратеги, новатори й цифрові архітектори змін, які керують за допомогою нейромереж, трансформують операції штучним інтелектом і знаходять приховані можливості там, де решта ще й досі бачить ризики.

Конференція Brave CFO Gathering 2025 показала, як зробити цей наступний крок першими й чому зараз найкращий час діяти. Бо завтра вже може бути надто пізно.

Ознайомитись з програмою та спікерами можна за посиланням.

Форум фінансових директорів України (Ukrainian CFO Forum) – єдиний в Україні форум про управління фінансами, який обʼєднує представників бізнесу для обговорення ключових економічних питань та глобальних трендів.

Партнери події: Business Evolution, Asters, Innoware, ПУМБ, SMART business, TOMCAS | IBM, Sapiens Tech, Вчасно, Payoneer, AC Crowe Ukraine, IT-Enterprise, ACCA, CFO Club Ukraine, My Water Shop, Diia City Union, Silpo Voyage, Вина Світу, ASCANIA, Lavazza, Tanqueray.

Інформаційні партнери: ACC, EBA, Finance.ua, Interfax, PaySpace Magazine, UN Global Compact Ukraine, InVenture, Marketer, Founder, МІМ, Economist, Delo.ua.

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