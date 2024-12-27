Власники альткоїнів розбагатіють у 2025 році — аналітики

За словами відомих криптовалютних аналітиків, технічні показники знову вказують на сезон альткоїнів. І Біткоїн (BTC), і альткоїни значно впали за останні кілька тижнів, але все може змінитися з наближенням 2025 року

Довгостроковий криптовалютний і фондовий інвестор Джелл вважає, що наступний рік буде «чудовим для альткоїнів». На цій ноті він підкреслив, що індекс загальної ринкової капіталізації криптовалют TradingView (TOTAL) виходить на «відкриття ціни», демонструючи високий оптимізм щодо криптовалют.

У той же час Джелл порівняв показники TOTAL з показниками Біткоїна Dominance (BTC.D), який «виглядає готовим до зниження».

TOTAL тестує старий опір, який виступає в якості підтримки на рівні близько $3,24 трлн. Тим часом, BTC.D не зміг відновити висхідний тренд, відскочивши від опору трендової лінії і досягнувши нижчого максимуму.

Інший аналітик нещодавно поділився схожими думками щодо домінування Біткоїна, висловивши бичачі настрої щодо альткоїнів у 2025 році. Mister Crypto надіслав «попередження власникам альткоїнів», заявивши, що «ми скоро станемо супербагатими».

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Підкріплюючи свій оптимізм, Mister Crypto поділився двотижневим графіком BTC.D, на якому також не вдалося знайти висхідну лінію тренду. Цікаво, що аналітик прогнозує, що домінування Біткоїна впаде до зони підтримки між 38% та 41%. Востаннє цей рівень спостерігався між 2021 і 2023 роками, коли альткоїни значно випереджали BTC.

Проте, як зазначили «Акули доходу», важливо, щоб BTC залишався стабільним. Це необхідно для того, щоб його домінування розвивалося відповідно до прогнозів, що сприятиме позитивним результатам для інвесторів в альткоїни. Адже навіть якщо домінування BTC (BTC.D) знижується, альткоїни теж можуть падати, хоча й не так сильно, як Біткоїн.

Алекс Сваневік прогнозує, що 2025 рік стане «матір’ю всіх бичачих ринків», а Майлз Дойчер очікує «найбільшого крипто-бичачого бігу в історії». У той час як Кі Янг Джу вважає, що лише кілька альткоїнів будуть блищати в цьому циклі, Алекс Беккер, схоже, погоджується з ним, розглядаючи утилітарні альткоїни як «найпростіший і найпевніший» майбутній потенціал для зростання.

Раніше ми писали про 5 альткоїнів, які можуть перетворити $1000 на $100 000 до кінця року. GOAT — мемкоїн, що поєднує в собі штучний інтелект та фінанси. Minotaurus (MTAUR) обіцяє бути корисним у казуальних іграх. HAIR, SHIB та TRUMP пропонують різноманітні інвестиційні можливості.

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За матеріалами: Finbold.