2 криптоакції, які можуть перетворити $10 на $100 за рік

Дві компанії, пов’язані з криптовалютним ринком, теоретично можуть показати десятикратне зростання акцій протягом наступних 12 місяців. Йдеться про Canaan та Bit Digital, однак такий сценарій залишається високоризиковим і залежить від відновлення крипторинку та результатів самих компаній

Такі акції назвав Finbold.

Canaan

Першою до списку потрапила Canaan (NASDAQ: CAN) — виробник обладнання для майнінгу Біткоїна, який також самостійно видобуває криптовалюту.

На момент публікації Finbold акції CAN коштували близько $0,20, втративши приблизно 73% від початку року. Для зростання інвестиції з $10 до $100 котируванням довелося б піднятися приблизно до $2 за акцію.

Фінансові результати компанії поки залишаються слабкими. У другому кварталі Canaan отримала $31,9 млн виторгу проти $62,7 млн кварталом раніше. Дохід від продажу обладнання становив $13,6 млн, від майнінгу — $17,7 млн.

Водночас компанія продовжує розширювати власний майнінг. За даними Canaan, у вересні вона видобула 44 BTC, а її резерв становив 1875 BTC. Встановлена потужність майнінгу без урахування спільних підприємств досягала близько 10 EH/s.

Читайте також: Дві акції, які можуть зрости вдесятеро

Bit Digital

Другим кандидатом стала Bit Digital (NASDAQ: BTBT), яка поступово відходить від традиційного майнінгу Біткоїна та робить ставку на Ethereum і ШІ-інфраструктуру.

Станом на 30 вересня компанія володіла приблизно 163,7 тис. ETH. Паралельно Bit Digital розвиває дата-центри та високопродуктивні обчислення через компанію WhiteFiber.

У другому кварталі її виторг становив $32,1 млн, збільшившись на 15% порівняно з попереднім кварталом. Дохід хмарного бізнесу зріс на 42% — до $23,8 млн.

За ціни близько $0,85 акціям BTBT необхідно піднятися приблизно до $8,50, щоб забезпечити десятикратне зростання.

Втім, обидва сценарії залишаються спекулятивними. Canaan працює зі збитками та сильно залежить від ціни Біткоїна і попиту на майнінгове обладнання. Bit Digital залежить від вартості Ethereum, потребує значного фінансування інфраструктури та також залишається збитковою.

Редакція PSM звертає увагу, що падіння акцій до низьких рівнів саме по собі не означає їх майбутнього зростання вдесятеро. Результат залежатиме від крипторинку, фінансових показників компаній та здатності їхніх нових напрямів генерувати стабільний дохід.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

4 криптовалюти, які можуть перетворити $10 на $100

3 альткоїни, які можуть перетворити $10 на $100

BlackRock заявив, що ШІ «забирає кисень» у Біткоїна