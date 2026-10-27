Дві акції, які можуть зрости вдесятеро

Finbold назвав дві компанії квантового сектору, чиї акції за сприятливого сценарію можуть перетворити $10 на $100 за рік. Водночас видання наголошує: така дохідність не гарантована

Йдеться про Rigetti Computing (RGTI) та D-Wave Quantum (QBTS). Після буму штучного інтелекту квантові обчислення привертають увагу як наступний технологічний напрям. Однак галузь ще має довести, що здатна перетворювати розробки на стабільний бізнес.

Rigetti Computing

Rigetti створює квантові процесори на надпровідних кубітах. За даними Finbold на момент публікації 26 жовтня, її акції коштували $11,52, втративши 52% від початку 2026 року.

У звіті за другий квартал компанія повідомила про $5,1 млн виручки та $28,1 млн операційного збитку. На кінець червня кошти, їхні еквіваленти та інвестиції, доступні для продажу, становили $541,3 млн. Цей резерв підтримує розробки, але сам по собі не забезпечує прибутковості.

Один із напрямів — співпраця з HPE та Pittsburgh Supercomputing Center для поєднання квантових і класичних обчислень. Перспективи залежать від прогресу процесорів і попиту на системи.

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D-Wave Quantum

D-Wave розвиває квантовий відпал для завдань оптимізації, зокрема логістики й розкладів. У матеріалі Finbold її папери оцінювалися у $11,60 після падіння на 58% від початку року.

За перше півріччя обсяг замовлень зріс із $2,9 млн до $35,5 млн. Водночас виручка скоротилася з $18,1 млн до $5,9 млн: торік її підтримав великий продаж системи. Замовлення ще потрібно виконати та визнати доходом, тому ці показники не можна ототожнювати.

Редакція PSM звертає увагу, що для українських читачів сценарій зростання вдесятеро варто відокремлювати від підтверджених результатів бізнесу. Падіння котирувань і розвиток технології самі по собі не означають майбутнього відновлення акцій.

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Джерело: Finbold.