3 акції криптоорієнтованих компаній з потенціалом значного зростання

Крипторинок стрімко рухається вгору, і за цих умов доцільно розглянути інвестиції в акції компаній, орієнтованих на криптосектор. Це, зокрема, Visa Inc. (V), PayPal Holdings (PYPL) та NVIDIA Corporation (NVDA). Кожна з них має потужний потенціал зростання у 2025 році, і за останні 90 днів аналітики покращили оцінки їхніх прибутків

Visa Inc.

Visa робить серйозний крок до модернізації міжнародних переказів. Компанія розширює можливості розрахунків у стейблкоїнах через блокчейн Solana. До ініціативи залучено партнерів Worldpay та Nuvei — це важливий етап у розвитку цифрових платежів.

Прогноз зростання прибутку Visa на поточний рік становить 12,8%. Консенсус-прогноз Zacks щодо прибутку зріс на 0,4% за останні 90 днів. Акція має рейтинг Zacks №3 (утримувати).

PayPal Holdings

PayPal пропонує цифровий гаманець, який дозволяє купувати, продавати та обмінювати криптовалюти — зокрема Біткоїн, Ethereum, Bitcoin Cash та Litecoin. Через платформу PYPL користувачі можуть оплачувати товари та послуги криптовалютою. Крім того, мобільний додаток Venmo дозволяє торгувати криптовалютами прямо з телефона.

Очікуване зростання прибутку компанії — 9,3% за рік. За останні 90 днів консенсус-прогноз Zacks зріс на 1%. Акція має рейтинг Zacks №3.

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NVIDIA Corporation

NVIDIA — ключовий гравець на ринку напівпровідників і один із головних бенефіціарів зростання криптовалют. Компанія проєктує графічні процесори (GPU), що є важливими для дата-центрів, штучного інтелекту та майнінгу криптовалют. Саме тому в умовах крипторинку, що зростає, акції NVDA також демонструють динаміку зростання.

Прогноз зростання прибутку NVIDIA — 41,8% на поточний рік. За останні 90 днів оцінка аналітиків щодо прибутку зросла на 0,7%. Компанія також має рейтинг Zacks №3.

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За матеріалами finance.yahoo.com.