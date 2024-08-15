Криптовалютний шорт-селлер заробив $300 000 за місяць на цій угоді

Криптовалютний шорт-селлер (short-seller) заробив майже $300 000 прибутку на угоді, яка тривала менше одного місяця. Криптотрейдер відкрив коротку позицію проти MKR, використовуючи передову стратегію децентралізованого фінансування (DeFi), яка передбачає запозичення, продаж, купівлю і погашення

Детальніше про те, хто такі шорт-селлери, як вони заробляють та чому такі інвестиції найриикованіші, читайте тут.

У матеріалі Finbold зазначається, що адреса «0x1772dbc5529151c8190404b4d2c25f9f5d5eb3ef» використовувала Aave (AAVE) для здійснення торгівлі проти MakerDAO (MKR) з 19 липня по 13 серпня. Згідно з повідомленням Lookonchain на X, операція короткого продажу принесла $292 400 прибутку в доларовому стейблкоїні Circle (USDC).

Як повідомляється, трейдер позичив 500 MKR і продав їх на $1,37 млн USDC за ціною $2740. Потім закрив шорт, викупивши назад 500 MKR плюс місячні відсотки за $1,07 млн, погасивши кредит.

Зараз MKR торгується на рівні $2039.

Відкриття довгих і коротких позицій шляхом запозичення криптовалюти в DeFi

DeFi-трейдери можуть використовувати свої активи як заставу для запозичення криптовалют або стейблкоїнів, щоб продати або купити пару, ефективно відкриваючи шорти або лонги без необхідності покладатися на централізовану біржу або ігрові контракти.

Цікаво, що інвестори можуть надавати ліквідність цим протоколам кредитування, щоб отримати дохід на свої активи. Зазвичай дохід виплачується у вигляді відсотків за кредит або операційних зборів, створюючи самодостатню екосистему.

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Криптовалютні трейдери, які використовують у своїх операціях маржу — запозичення активу під заставу — можуть спекулювати, не втрачаючи своєї основної позиції.

Тим не менш, продаж криптовалют на короткі позиції за допомогою цього методу вимагає належних знань, оскільки операція пов’язана зі значними ризиками. По-перше, ціна активу може продовжувати зростати і ніколи не опуститися нижче точки беззбитковості трейдера, накопичуючи збитки.

Більше того, утримання позиції занадто довго погіршить стан кредиту, оскільки відсотки накопичуються, збільшуючи суму до виплати проти наданої застави — що може призвести до ліквідації позиції, приносячи ще більші збитки.

Як завжди, торгівля в такому нестабільному середовищі пов’язана з ризиками, й інвестори повинні здійснювати належне управління ризиками під час спекуляцій.

Раніше ми писали про те, скільки можна було б заробити, купивши 14 років тому біткоїнів на $100.

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